Reação de mercado fortalece Guedes, mas fogo amigo ainda não cessou Por Marcelo de Moraes Declarações de confiança mútua de ministro e de Bolsonaro impulsionam Bolsa, mas pressão por mais investimentos segue no radar. Festa. Depois de ter passado uma segunda-feira de grande instabilidade e nervosismo pela dúvida se Paulo Guedes ficaria ou não no governo, o mercado reagiu com euforia à informação que o ministro fica onde está. Ainda ontem à noite, como você leu aqui no BRPolitico Analisa, Guedes afirmou que ele e Jair Bolsonaro tinham confiança um no outro. O presidente também chegou a afirmar que ele e o ministro chegaram juntos ao governo e só sairiam juntos. A festa pelo fico do ministro se viu desde cedo e a Bolsa fechou numa alta de 2,48%, recuperando a marca simbólica dos 100 mil pontos perdidas na balbúrdia do dia anterior (fechou acima de 102 mil pontos). Blindagem. As duas reações extremas do mercado ajudaram a fortalecer a posição do ministro. Ficou claro que Bolsonaro pode até trocar Guedes, mas terá de administrar um forte impacto na economia e o preço pode ser muito caro. Para o mercado, Guedes representa uma garantia de cuidado fiscal e racionalização das defesas. Mas o ministro sabe que só esse apoio pode não ser suficiente para se manter no posto. Até porque a ala desenvolvimentista do governo segue cobrando mais recursos para investimentos e defendendo a flexibilização do teto de gastos, algo que Guedes não admite. Ou seja, a reação do mercado ajudou a diminuir o fogo amigo contra o ministro, mas ele ainda está longe de terminar. Como faz? E não tem como terminar porque alguns dos principais impasses envolvendo as duas alas do governo seguem sem solução. Desenvolvimentistas continuam pedindo recursos para investimentos e os fiscalistas seguem preocupados em manter as contas sob rígido controle. E, no meio dessa discussão, existe o cada vez maior interesse político de Bolsonaro, que acha que o caminho para a reeleição depende cada vez mais de estruturar seu programa de assistência social, o Renda Brasil, e em obras de infraestrutura. Ou seja, furando ou mantendo o teto de gastos, o dinheiro vai ter de aparecer. Terno na promoção. Não será fácil resolver essa equação. E o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, resumiu bem a situação, durante conferência feita pelo Santander, avisando que o caminho é cortar despesas e não furar o teto, por mais complicado que isso seja. "O teto foi colocado para gerar credibilidade para a sociedade. O Brasil não vai continuar na trajetória de gastança cada vez maior, ano após ano. A gente comprou um terno e tem de caber lá dentro. Conversando com o Banco Mundial, falaram que somos loucos porque compramos um terno e vamos ter de caber. E que, geralmente, a gente emagrece antes. Falei que no Brasil é assim mesmo. A gente compra na promoção e depois dá um jeito de entrar", comparou. Inclui tudo no Pacto. Uma das ideias para caber no terno foi revelada pelo próprio Paulo Guedes em conversa com o senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator do Orçamento e também da PEC do Pacto Federativo. A criação do Renda Brasil e medidas como a desoneração de folhas salariais podem ser incluídas no relatório da PEC do Pacto Federativo. "Temos de reforçar os programas sociais. Estamos estudando, justamente, o Renda Brasil. E nada melhor do que alguém que conhece toda essa parte orçamentária e também é relator do nosso projeto inicial para tentar colocar isso tudo junto. Colocar numa versão mais atualizada do Pacto Federativo. Isso foi, inclusive, conversado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da República. Todos eles apoiando que nós pudéssemos trabalhar lá dentro também o Renda Brasil e a desoneração da folha. E já estamos colocando as equipes já trabalhando e conversando sobre essa versão modernizada e atualizada do nosso Pacto Federativo", disse Guedes num vídeo com Márcio Bittar. Por Vera Magalhães Nova Lei do Gás opõe governo e distribuidoras e pode ser votada. Uma briga que envolve vários atores empresariais e políticos e já dura anos, com reviravoltas de alinhamentos nos últimos meses, pode chegar ao fim nesta semana com a votação, na Câmara, do Projeto de Lei 6407/13, que estabelece a Nova Lei do Gás, atualizando a legislação atualmente em vigor, de 2009 (e vários decretos anteriores e posteriores, o que faz da regulação do setor um emaranhado de tubos subterrâneos, tal qual um gasoduto). 