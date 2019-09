Receita em pé de guerra

Por Vera Magalhães

A interferência sem reservas de Jair Bolsonaro na Receita Federal levou à demissão do número 2 do órgão e ameaça provocar uma rebelião sem precedentes de auditores e delegados. Nenhum governo anterior ousou tanto em tão pouco tempo nessa seara

Mais uma cabeça. Na onda de decapitações do governo Bolsonaro em postos ligados aos órgãos de controle, o subsecretário-geral da Receita, José de Assis Ferraz Neto, ficou com a pecha de ser o responsável por uma estrutura que levou a investigações abusivas de autoridades e a vazamentos de dados relativos a essas pessoas --o que suscitou reações do STF e do próprio Bolsonaro, que apontou devassa na vida de familiares e aliados. Cortem-lhe a cabeça!

Revolta. O clima de caça às bruxas está disseminado pelo órgão. Conversei com auditores e delegados que ameaçam demissão em massa de ocupantes de cargos de confiança caso a investida do governo contra a Receita continue. Muito rapidamente se consolida nas carreiras ligadas ao Fisco a constatação de que Bolsonaro, eleito sob a bandeira do combate à corrupção, mina a independência investigativa e a autonomia dessas instituições do aparelho de repressão a crimes fiscais e financeiros como nenhum governo, nem mesmo os do PT, ousaram, no auge dos processos dos quais eram alvo.

Geral e disseminado. A sensação de que está "tudo dominado" se espraia para outras estruturas, como a PF, o Coaf em transe e mesmo outras de fora do guarda-chuva do Executivo, como o Ministério Público Federal, que vive a angústia de uma sucessão sem balizas claras na Procuradoria-Geral da República.

Famoso quem? A ascensão de Antonio Simões Soares, subprocurador que conta com a credencial de ser o nome indicado por Flávio Bolsonaro, filho senador do presidente envolvido ele próprio em uma investigação que segue a passos de tartaruga, provocou perplexidade na cúpula do Ministério Público, tanto pelo fato de se tratar de um nome fora do radar quanto de rolos que imediatamente começaram a pipocar. Bolsonaro foi incinerando um a um os nomes mais cotados, praticamente rasgou a lista tríplice, viu problemas mesmo em nomes de viés conservador e começou a semana dando sinais de que faria uma escolha sugerida pelo filho e pelo advogado Frederick Wassef --que vem a ser o defensor de Flávio.

Onde enfia o Coaf? Enquanto isso, o Ministério da Economia concluiu a medida provisória para passar o Coaf à estrutura do Banco Central. A justificativa do ministro Paulo Guedes é a de que a mudança blinda o órgão de ingerências políticas, mas não deixa de ser irônico que ela se dê justamente no momento em que o atual titular do órgão, Roberto Leonel, já defenestrado nos bastidores, criticou o freio que o STF deu nas prerrogativas do Coaf. E que isso tenha sido feito justamente no caso de... Flávio Bolsonaro. É um círculo que se fecha, e ele é no sentido oposto ao da autonomia aos órgãos de controle e do reforço aos mecanismos de combate à corrupção e aos demais crimes do colarinho branco.

Por Marcelo de Moraes

