Redução de vagas é menor do que previsto, mas Caged tem pior semestre da história Por Marcelo de Moraes Brasil perdeu 10.948 empregos formais em junho, ficando bem abaixo do esperado. Mas perda de vagas já acumula 1,19 milhão no semestre . Podia ser pior. O governo esperava por mais um número desastroso para os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do mês de junho. Havia uma estimativa de perda de até 200 mil vagas, mantendo a situação crítica ocorrida nos meses anteriores pelo efeito do coronavírus na economia. A surpresa é que todas essas contas pessimistas estavam furadas. O Caged indicou uma perda de 10.948 empregos com carteira assinada, muito menos do que a tragédia anunciada. E fica claro que a situação é complicada quando os integrantes do governo praticamente celebraram um resultado que representa encolhimento de postos de trabalho. Recorde. Mesmo saindo melhor do que a encomenda, o Caged exibe o impacto maciço do coronavírus sobre as atividades econômicas do País. No primeiro semestre, as perdas de vagas já somam 1,198 milhão, o pior desempenho da história desde que a série se iniciou em 2002. Se o recorte for reduzido para os meses que incluem a pandemia, pode-se dizer que o vírus liquidou 1,539 milhão de vagas. Ou seja, um quadro péssimo e desalentador. Mas atenuado por um mês menos ruim do que se imaginava. Batendo bumbo. Naturalmente, os governistas festejaram o resultado quase como uma vitória. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, admitiu sua surpresa com os números e aproveitou para celebrar uma suposta reação da economia. "Os dados do Caged surpreenderam a todos positivamente: aumento de 24% nas contratações e desaceleração nas demissões. Isso mostra que o mercado de trabalho brasileiro está reagindo. Já começamos a retomada econômica", disse. "De fato, estamos vivendo a retomada econômica e temos tudo para fazê-la em V, como o ministro Paulo Guedes tem projetado", acrescentou. Dá para rir, dá para chorar. Depois de perder 918 mil vagas em abril e 350 mil em maio, ver esse número achatado para pouco menos de 11 mil serve, de fato, como um bom sinal para o governo. E os números de junho foram puxados para cima pelo agronegócio e pela construção civil. Mas os outros setores, especialmente serviços e comércio, seguem em baixa. Como o Caged só mede os empregos formais, agora será preciso esperar os números da PNAD continua para saber qual o tamanho real do buraco em que os empregos do Brasil foram parar. E, numa crise, a recuperação dos empregos sempre é um processo extremamente lento e nem sempre bem sucedido. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Os 'conservadores de araque' A deputada federal Professora Dayane Pimentel (PSL-BA) não poupou críticas aos bolsonaristas "fanáticos" que pararam de criticar políticos "condenados e afogados na corrupção". Ex-aliada de Jair Bolsonaro que se tornou crítica do presidente, a deputada cobra coerência do grupo. Leia mais Salim nega saída e diz estar 'muito motivado' O secretário especial de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, negou nesta terça-feira, 28, pelas redes sociais que esteja deixando a gestão Bolsonaro. Mattar afirmou que a história é "fake news" e que segue "muito motivado" no governo. Leia mais Efraim: 'Impacto sobre sucessão é efeito colateral, não causa' O líder do Democratas na Câmara dos Deputados, Efraim Filho (PB), negou que a saída de seu partido, que abriga também os presidentes da Casa e do Senado, do "blocão" tenha sido provocada pela sucessão da presidência da Câmara, que se aproxima. A saída do DEM e do MDB do bloco que formava o Centrão na Casa muda a situação da disputa pelo comando da Câmara, que tem como um dos candidatos o líder do bloco, deputado Arthur Lira (PP-AL). Recentemente Lira tem aproximado o grupo do presidente Jair Bolsonaro e entrado em atrito com Rodrigo Maia (DEM-RJ). Leia mais