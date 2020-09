Proposta genérica, sem detalhamento nem efeito fiscal imediato, serve como cortina de fumaça para fase de gastança do governo

Bomba de gasolina. O envio da reforma administrativa ao Congresso, ou pelo menos a carcaça do que pode vir a ser uma reforma administrativa, atende, como tudo que diz respeito ao governo Bolsonaro, à necessidade de uma narrativa. No caso, a de que o ministro Paulo Guedes está forte e sua agenda não foi escanteada.

Histórico. Guedes vinha de semanas muito complicadas, em que teve gongado seu projeto do Renda Brasil, perdeu a queda de braço do valor do auxílio emergencial, que irá para R$ 300 (a ver se o Congresso não elevará esse valor), teve de liberar R$ 6,5 bilhões para obras do Pró-Brasil, programa de seu adversário Rogério Marinho, e tem sido ausente na principal agenda do presidente: seu giro pelo País, de palanque em palanque, inaugurando obras ou lançando outras.

Ressabiados. O claro enfraquecimento de Guedes e a guinada populista e desenvolvimentista do governo reacionário de Bolsonaro começaram a preocupar seriamente o mercado. Não que o ministro estivesse disposto a sair: ele quer ficar, mas precisava de um fio narrativo para continuar dizendo que as reformas ainda são prioridade.

Que reforma? A fase um da reforma administrativa -- agora, na falta de projetos completos, o governo lança fases -- prevê a criação de cinco novos tipos de vínculos para servidores no futuro, e só garante estabilidade, mesmo assim após três anos, para as carreiras típicas de Estado. Essa estabilidade será conferida por avaliação. Há novas formas de ingresso no serviço público que são simplificadas, e não por serviço público. Por fim, está lá um contrabando aumentando o poder de Bolsonaro decidir coisas por decreto, sem passar pelo Congresso. Desta vez, a extinção de órgãos da administração, por exemplo.

Cadê? O que a reforma não traz é o detalhe, e, em algo dessa importância, isso faz toda a diferença. A lista de quais são, afinal, todas as carreiras típicas de Estado ficará lá para a frente. Como se dará a estruturação de cargos e salários também. Além disso, o fato de a reforma só mexer com futuros servidores (o que já era sabido e é uma escolha política razoável, já que mexer em direitos adquiridos dificilmente teria acolhida no Congresso e no STF) faz com que, do ponto de vista fiscal, ela seja absolutamente inócua agora.

Ruído. Por fim, se a ideia era obter aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para fazer a reforma avançar, o que é bastante difícil em meio à pandemia, à recessão e à campanha eleitoral, o tiro saiu pela culatra. Maia se irritou com uma suposta ordem de Guedes para que sua equipe não falasse com ele e disse que, daqui para a frente, encerrou sua interlocução com o ministro da Economia e só fala com o general Luiz Ramos. O que já parecia difícil de tramitar vai se tornando ainda mais duvidoso.

Enquanto isso... Enquanto o teatro da reforma administrativa ocupou o noticiário de Brasília, Bolsonaro foi fazer o que gosta: colocar o pé na estrada. O presidente começou um giro de dois dias pelo interior de São Paulo. Esteve em Eldorado Paulista, na região do Vale do Ribeira, que é não só a região mais pobre do Estado como terra de sua família. Questionado por repórteres sobre a necessidade de responder a perguntas incômodas, cortou: "Então vai perguntar para outro".

Mesmo diapasão. Não foi só a patada no jornalista que mostrou que Bolsonaro está de volta ao seu estado natural. Na tradicional live das quintas-feiras, o presidente voltou a relativizar a obrigatoriedade da vacina para covid-19, a efetividade do uso de máscaras para conter o contágio, fez novas acusações contra o ex-ministro Luiz Mandetta, desenterrou duas das suas narrativas preferidas, a da revolução do nióbio e do grafeno, e repetiu a cantilena de que é preciso desenvolver a Amazônia, que as queimadas são causadas pelas populações ribeirinhas e tradicionais e toda sorte de desinformação. Defendeu a atuação do ministro André Mendonça (Justiça), que estava com ele, no caso do dossiê contra os antifascistas, que comparou aos black blocs, e disse que ninguém vai "bisbilhotar" a vida de ninguém, mas que é preciso, sim, ter informações de inteligência sobre esses grupos. Bolsonaro em estado bruto.

Tá livre. No Rio de Janeiro, a Câmara decidiu, por 25 votos a 22, arquivar pedido de afastamento do prefeito Marcelo Crivella por conta da revelação de que funcionários públicos eram reunidos no grupo batizado de Guardiões do Crivella para ir à frente de hospitais impedir denúncias e reclamações e atrapalhar o trabalho da imprensa. O grupo inclui candidatos a vereador e aliados do prefeito que já foram candidatos em eleições anteriores. Agora, o pedido será arquivado e segue o baile.