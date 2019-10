Reforma da Previdência é aprovada no Senado Por Vera Magalhães Por 60 votos a 19, PEC teve o texto-base aprovado 244 dias depois de ser enviada ao Congresso; outras reformas ainda têm tramitação nebulosa

Perto do fim. Foram oito meses de discussão do texto da reforma da Previdência, que foi aprovado sem alguns tópicos importantes, como a previsão de adoção futura do regime de capitalização e a inclusão de Estados e municípios, com uma potência fiscal em dez anos cerca de R$ 400 milhões menor que o previsto inicialmente, mas em um prazo bastante razoável e sem enfrentar nenhuma resistência da sociedade, naquela que foi a grande reviravolta a permitir sua aprovação.

Vitória do governo. É a maior vitória do governo Jair Bolsonaro até aqui, e talvez venha a ser seu feito mais relevante nos quatro anos de mandato. Reformar a Previdência, estabelecendo idades mínimas para aposentadoria e critérios de paridade entre os setores privado e público era a tarefa essencial para começar a tirar a economia do buraco em que foi colocada por Dilma Rousseff e levar as contas públicas para os trilhos.

Quem ganha. A vitória se deveu mais ao empenho da equipe do ministro Paulo Guedes que ao cacife político do presidente e do Planalto, que foram tímidos no processo de aprovação. Bolsonaro, por vezes, chegou a jogar contra o próprio time, ao propor condições especiais de aposentadoria para policiais na hora H da votação na CCJ da Câmara, por exemplo. Foi fundamental no processo, também, a adesão firme dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que construíram um canal de negociação direta com o Ministério da Economia.

Quem perde. A oposição foi um personagem para lá de secundário no processo da discussão da reforma. Não conseguiu criar adesão na sociedade às suas restrições ao projeto, não impôs derrotas significativas ao governo e não construiu nenhuma proposta alternativa que oferecesse saídas para o nó fiscal brasileiro. Assistiu de camarote à conversão da opinião pública à agenda reformista, o que deverá ter impacto na discussão das próximas reformas e de agendas liberais que virão em seguida.

Primeiro passo. Mas a reforma da Previdência não é a única condição para a reignição da economia, e os ganhos não serão sentidos na forma de um crescimento imediatamente mais vigoroso. Mesmo o ganho fiscal é gradativo, ao longo de uma década. A equipe econômica trabalha na finalização de uma agenda de outras reformas, que inclui a tributária, a administrativa e várias propostas que incidem sobre o Orçamento e o teto de gastos, para tentar equilibrar as despesas e tirar a corda do pescoço.

Só em 2020? Falta definir prioridades e rearticular politicamente o governo, sacudido pela guerra interna do PSL. Também será preciso lutar contra um sentimento de férias antecipadas que já toma uma parte do Congresso: é comum ouvir nos corredores da Câmara e do Senado que, neste ano, não se vota mais nada de relevante além do Orçamento de 2020.