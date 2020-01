Atriz aceitou convite do presidente para assumir a Secretaria de Cultura

Namoradinha do Brasil. Regina Duarte disse "sim" a Bolsonaro após nova reunião com ele em Brasília. Antes do encontro, desconversou quando questionada pelos jornalistas, mas fez um aceno para a concórdia ao dizer que, se aceitasse ou não, precisaria da imprensa. O presidente disse que ela terá liberdade para nomear quem quiser, e poderá fazer uma boa gestão, pois conhece a cultura brasileira.

Saraivada. Regina substituirá Roberto Alvim, que caiu da Secretaria Especial de Cultura depois do vídeo de inspiração nazista que postou nas redes sociais. A atriz, ao aceitar "casar" com Bolsonaro, atraiu para si reações de irônicas a iradas do meio artístico. A mais fora do tom veio do ator e militante petista José de Abreu, que numa série de posts de teor machista e ofensivo "desafiou" Regina a debater cultura com ele.

Porta giratória. A atriz será a quarta a ocupar a secretaria sob Bolsonaro. A área deixou de ter status de ministério e já foi jogada de um lado para outro: esteve no Ministério da Cidadania e agora está alocada no do Turismo. Nas fundações e órgãos ligados à Cultura, Alvim designou pessoas de perfil tão questionável quanto ele próprio. Será importante ver como Regina Duarte vai usar a suposta carta branca que recebeu de Bolsonaro.

Maré. A chegada de Regina Duarte é uma boa notícia para Bolsonaro depois de semanas de caos administrativo. Além de Alvim, ele demitiu o sub da Casa Civil, Vicente Santini, e o segundo presidente do INSS, Renato Vieira. Também passou uma descompostura no presidente do BNDES, Gustavo Montezano, a quem chamou de "garoto", e contornou crises com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e com o da Justiça, Sérgio Moro, e com o titular da Secom, Fabio Wajngarten.