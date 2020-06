Risco de punição acende sinal de alerta no governo Por Marcelo de Moraes Aliados de Bolsonaro admitem que desgaste político tornou presidente mais vulnerável nos julgamentos de processos no STF e no TSE . O vento mudou. Com o desgaste acumulado nos últimos meses, especialmente pelo seu papel diante da pandemia do coronavírus, Jair Bolsonaro e seus aliados têm reconhecido que o momento político se tornou delicado para o governo. Com um complicado inquérito sobre fake news sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, um processo que investiga se houve interferência na Polícia Federal na mesma corte, e mais ações que pedem a cassação da chapa de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, o governo resolveu ser mais cauteloso nos seus atos. O problema é que, mesmo puxando o freio de mão, o perfil do presidente e de seus aliados é o de alimentar polêmicas. Difícil apostar que isso vai se manter. Cancela. O medo de ser julgado e condenado por ilegalidades fez com que o governo recuasse hoje da medida que transferia mais de R$ 89 milhões de recursos destinados ao Bolsa Família para serem usados em publicidade pela Secom. Com o Tribunal de Contas da União (TCU) sinalizando que a manobra poderia ser apontada como ilegal, o governo recuou rapidamente e cancelou a mudança de destinação da verba. Muda tudo. O governo também decidiu mudar de estratégia pública a respeito do combate ao coronavírus. Obviamente, o presidente não deixou de ser negacionista e não perdeu oportunidade de distorcer novamente declarações de integrantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) para tentar comprovar suas teses contra o isolamento social. Mas, com mais de de 38 mil mortes no País, os bolsonaristas reconhecem que o desgaste político com isso é muito grande e está indo para a conta do presidente e do governo. Para tentar mostrar sua preocupação com o problema, fez hoje uma reunião ministerial aberta, que foi transmitida na íntegra, para falar das medidas que está tomando. Ao contrário da polêmica reunião ministerial do dia 22 de abril, a de hoje foi feita em ambiente controlado, sem palavrões, gritos ou pedidos de prisão para ninguém. Mas só serviu para convencer quem quer ser convencido. Pressão. Os bolsonaristas também não ignoraram o recado dado pelo Supremo, na noite de segunda, quando o ministro Alexandre de Moraes decidiu que o governo deveria readotar o sistema de contabilidade de dados sobre casos e mortes pelo coronavírus. A decisão mostrou que o governo poderá ser alvo de outras derrotas como essa e com consequências mais graves do que a divulgação de uma tabela. Um exemplo claro foi o pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral para que as provas produzidas pelo inquérito das fake news possa ser utilizada na análise das Ações de Investigações Judicial Eleitoral (Aije) que foram movidas contra a chapa de Bolsonaro. O cruzamento de provas de processos que tramitam em tribunais diferentes não é inédito e pode complicar ainda mais o julgamento das Aijes contra o presidente no TSE. Acionem as redes. Por causa disso, as redes bolsonaristas passaram parte do dia levantando a hashtag "Barroso respeite meu voto", para tentar pressionar o ministro do Supremo e atual presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, a não punir a chapa de Bolsonaro por algum eventual crime eleitoral. Nas primeiras votações do TSE, nesta terça, bolsonaristas ocuparam o chat da transmissão da sessão virtual para defender o presidente e contestar possíveis punições. Com esses julgamentos só começando, o governo deve enfrentar, a partir de agora, semanas de muita pressão política. Por Vera Magalhães Declaração da OMS sobre assintomáticos empolga bolsonaristas e preocupa especialistas. Especialistas em infectologia e virologia viram com preocupação a declaração da chefe do programa de emergência da Organização Mundial de Saúde, Maria van Kerkhove, de que a transmissão do novo coronavírus por pacientes assintomáticos é praticamente incipiente. Especialistas em infectologia e virologia viram com preocupação a declaração da chefe do programa de emergência da Organização Mundial de Saúde, Maria van Kerkhove, de que a transmissão do novo coronavírus por pacientes assintomáticos é praticamente incipiente. 