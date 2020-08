Salim e Uebel pedem demissão e ampliam debandada na equipe econômica Por Marcelo de Moraes Secretários estavam contrariados com interferência política nas decisões de governo, causando lentidão no processo de privatizações e adiamento da reforma administrativa. O último apaga a luz. Mais dois importantes integrantes da equipe econômica decidiram deixar seus cargos no governo de Jair Bolsonaro. O secretário especial de Desestatização, Salim Mattar, e o secretário especial de Desburocratização e Gestão, Paulo Uebel, comunicaram nesta terça ao ministro da Economia, Paulo Guedes, sua decisão de sair do governo. As duas novas baixas no time de Guedes se somam às saídas anteriores e recentes do ex-secretário do Tesouro Mansueto Almeida, do ex-presidente do Banco do Brasil Rubens Novaes e do ex-assessor Especial Caio Megale. Assim não dá. Mattar e Uebel decidiram pedir para sair ao mesmo tempo por discordarem da interferência política em assuntos que consideravam vitais para suas secretarias. Mattar queria acelerar as privatizações no governo, mas esse processo sempre esbarrou na resistência forte dentro do Congresso. Uebel trabalhava para a avançar na reforma administrativa e ficou frustrado com a decisão do governo de postergar o envio da proposta sobre o assunto para 2021, após as eleições municipais. Com isso, seria evitado o desgaste político com os servidores. Com o Planalto ouvindo muito mais o Congresso do que a equipe econômica, os dois decidiram jogar a toalha. É a política. Depois de se reunir justamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o líder do PP e do Centrão, Artur Lira (AL), Guedes confirmou os dois pedidos de demissão. E disse que "a reação à debandada de hoje é acelerar as reformas". Mas admitiu que "quem dá o timing das reformas é a política". Obviamente, que o adiamento da reforma administrativa, antes apontada como vital pelo governo, já era bola mais do que cantada. Com a prioridade dada à discussão tributária e com o calendário eleitoral se aproximando, a administrativa foi enviada para a bacia das almas no Congresso. Tudo parado. A saída de Salim Mattar traz um outro ponto negativo para o governo. O mercado vê diminuir as perspectivas de que o processo de privatizações possa finalmente decolar, como se imaginava que poderia acontecer no período pós-pandemia. Mattar é um peso-pesado da Economia, por conta da importância da Localiza. E era um defensor entusiasmado do bolsonarismo. Paulo Guedes disse que o agora ex-secretário pediu demissão justamente pela lentidão das privatizações. "Salim me disse hoje que, como a privatização não está andando, preferia sair". Apesar disso, o ministro ainda citou Eletrobrás, Correios e Docas de Santos como empresas que gostaria de privatizar. Provavelmente, ficará na vontade. Pelo menos, em 2020. Mais guerra. A debandada é mais um dos problemas que começam a se avolumar em torno da equipe econômica. Dentro do governo, cresce o movimento para encontrar brecha para furar o teto de gastos e aumentar as despesas com obras e programas. Essa linha que defende maiores investimentos em detrimento do controle fiscal mais rígido é defendida pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, além de parte expressiva da ala militar. Oficialmente, a situação é de paz e amor. Mas, nos bastidores, essa pressão cresce a cada dia. Apesar disso, Guedes tem resistido e se reuniu com Maia e Lira justamente para fechar um acordo político para blindar o teto de gastos. E o ministro ainda disse que Bolsonaro lhe garantiu que é a favor da manutenção do teto de gastos. Mas a verdade é que hoje existem muito mais dúvidas do que respostas sobre para onde o governo caminhará nos próximos meses. Paulo Guedes e Rodrigo Maia (DEM-RJ) se estranharam e disputaram o protagonismo da agenda econômica no Congresso em vários momentos ao longo de um ano e oito meses de mandato de Jair Bolsonaro, mas a defesa da manutenção do teto de gastos e a blindagem contra tentativas de flexibilizá-lo de diversas formas uniram o ministro da Economia e o presidente da Câmara nas últimas semanas. 