Se for 'exagerada', Guedes admite rever alíquota de tributo que pode substituir PIS/Cofins Por Marcelo de Moraes Criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 12%, para substituir PIS/Cofins foi proposta pelo governo na reforma tributária. Salgada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que poderá rever o valor da alíquota estabelecida para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que o governo deseja criar para substituir os atuais PIS/Cofins. Em live realizada pelo Fórum Nacional de Incentivo da Cadeia Leiteira, o ministro foi questionado se a proposta apresentada pelo governo para a reforma tributária não reduziria a competitividade do setor produtivo. Principalmente pelo fato de a alíquota proposta para a CBS ser de 12%. Guedes negou a possibilidade. Mas interessado em quebrar a resistência política dos parlamentares do agronegócio contra a proposta, sinalizou que poderá rever a alíquota se ela estiver "exagerada". Deduções. Guedes também garantiu que mesmo com a alíquota aparentemente mais elevada do que as dos atuais PIS/Cofins, o novo modelo proposto com a CBS melhora esse resultado por permitir deduções ao longo da cadeia. "Não se espantem com a alíquota. Porque as alíquotas eram 3%, 4% e agora, aparentemente, foram para 12%. Mas, na verdade, esses 12% permitem deduções ao longo da cadeia. Então, o que vai acontecer é o seguinte. O seu crédito você vai receber, praticamente, instantaneamente. Não precisa esperar mais um mês, dois meses, por compensações. Não precisa ir para a Justiça para receber. Porque tem muito contencioso que é exatamente por não recebimento de créditos merecidos. Agora vai ser um sistema muito mais simples", promete o ministro. "Não se assustem". O ministro pediu paciência ao setor porque essa parte da proposta ainda está sendo finalizada, embora já tenha sido enviada ao Congresso. "Nós não estabilizamos ainda a alíquota. Nós fizemos uma primeira proposta. Se isso se revelar muito exagerado, a gente baixa. Mas o importante é perceber que uma alíquota de 10%, 11% ou 12% é o equivalente a uma alíquota de 3%, 4% ou 5% no PIS/Cofins antigo. Então, o sistema é muito mais simples. Ele vai facilitar muito as exportações. Ele garante, praticamente, uma compensação instantânea desses créditos, que hoje ficam acumulados e demoram a receber. Então, nós estamos indo em direção a uma simplificação. Não se assustem e esperem um pouco. Isso vai ter uma compensação", sinalizou. Pé atrás. Existe uma preocupação grande entre produtores do agronegócio com a proposta apresentada pelo governo para a reforma tributária. No Congresso, a alíquota de 12% para a CBS também colocou os parlamentares cautelosos nessa discussão. No Fique de Olho, relatório exclusivo para assinantes do BRP, desta semana contamos que as ideias do governo para a reforma podiam até atrapalhar o andamento da propostas. Uma das cobranças feitas pelo relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), para Guedes, em audiência pública na semana passada, foi justamente como o governo tinha chegado ao cálculo de 12% para a alíquota da CBS. Guedes devolveu a cobrança pedindo que os autores da proposta da Câmara também revelassem como fizeram seus cálculos. Com o valor da CBS sendo também questionado por representantes do agronegócio, fica mais difícil para o governo sustentar essa posição. Peso. Mesmo pressionado pelo peso da bancada do agronegócio, Guedes fez seu tradicional discurso contra o que chama de "manicômio tributário ", expressão que voltou a citar na conversa desta segunda. E bateu seu bumbo pela simplificação do sistema tributário atual. "Estamos mudando esse modelo. E uma das peças chaves é justamente essa simplificação e a reforma dos impostos. O sistema hoje é anárquico. A gente chama até de um manicômio tributário. Não são só os produtores que não sabem. Os investidores não sabem, os produtores não sabem. Tem um exército de auditores, contadores, advogados. O contencioso brasileiro é quase 50% do PIB. São mais de R$ 3 trilhões de contencioso", disse. Quem pode, pode. Guedes reclamou novamente do excesso de desonerações. "As desonerações são de R$ 300 bilhões por ano. Quando você tem os impostos muito altos e muito complexos, quem tem dinheiro usa o poder econômico para ir para a Justiça. Prefere pagar R$ 100 milhões, R$ 200 milhões para um advogado, do que R$ 1 bilhão, R$ 2 bilhões para a Receita Federal. E quem tem poder político vem à Brasília e luta pela desoneração. Então, tem aí R$ 300 bilhões, todo ano, de desoneração de impostos, na verdade, por quem tem cacife, força. Quem tem força política", criticou. "É muito comum. Toda hora você vê que alguns grupos se organizam e tentam impedir suas onerações. Seja de impostos, seja de encargos trabalhistas. Toda hora tem um lobby para impedir reoneração de encargo trabalhista, reoneração de impostos. Nós estamos indo na outra direção. Quando todos pagam, pagamos todos menos. Quando muitos não pagam, os impostos ficam muito altos, ficam proibitivos para os demais produtores", acrescentou. Por Vera Magalhães Afago de Bolsonaro a Temer mira o MDB. O mais novo afago feito por Jair Bolsonaro a Michel Temer mira também o partido do ex-presidente, o MDB. Depois de ter tentado de todas as formas se dissociar do governo interino de Temer na campanha e ter condenado a "velha política", Bolsonaro tem conversado com o antecessor em bases regulares nos últimos meses, inclusive pedindo conselhos políticos. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Deputado bolsonarista diz que Eduardo entregou lista de 'antifascistas' para americanos O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) teria sido o responsável por entregar um dossiê com informações sobre "antifascistas" para a Embaixada dos Estados Unidos. A informação foi passada pelo deputado estadual Douglas Garcia (PTB) para a Justiça, segundo o Uol. Garcia, um dos mais ferrenhos bolsonaristas da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi condenado na última semana a indenizar uma mulher que teve seu nome incluso na lista. Leia mais Candidaturas transgênero poderão ter nome social na urna Pela primeira vez em eleições municipais, a partir deste ano, candidatos e candidatas transgênero aos cargos de vereador e prefeito poderão ter o nome social na urna eletrônica. Desde 2018, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autoriza que isso ocorra. A medida é um avanço político na adoção de respeito à diversidade. Leia mais Pazuello diz apoiar isolamento social de Estados e municípios O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda, 10, que apoia Estados e municípios que adotam o isolamento social como medida preventiva da covid-19 e citou o trabalho da imprensa para combater a pandemia, dois pontos que o presidente da República condena a cada oportunidade que tem, numa rápida fala durante cerimônia de inauguração de um centro de testagem de amostras para coronavírus na sede da Fiocruz, no Rio. "Medidas preventivas e afastamento social são medidas de gestão dos municípios e Estados e nós apoiamos todas elas porque quem sabe o que é necessário precisa de apoio", disse o general da ativa. Leia mais