Selic a 4,5% e agência otimista com Brasil Por Vera Magalhães País agora sai do ranking das dez maiores taxas de juros do mundo Baixa mais. O Copom determinou nesta quarta-feira, 11, mais uma redução da taxa básica de juros da economia, a Selic, agora para 4,5% ao ano. Com isso o Brasil deixa de figurar pela primeira vez entre os dez países com a maior taxa de juros reais do mundo. Agora vai? Não foi a única boa notícia na seara econômica. A agência de risco S&P elevou a nota do Brasil de estável para positiva, diante da aprovação da reforma da Previdência e da perspectiva de que novos ajustes econômicos sejam aprovados na esteira dela. Mas quando? Resta saber o timing dessas reformas. Elas estacionaram em um Congresso às vésperas do recesso e que só pensa em aprovar o Orçamento e, dentro delas, o polpudo fundão eleitoral. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro colocou a reforma administrativa em banho-maria, e a tributária segue encruada no Ministério da Economia. Patina. Enquanto colhe perspectivas otimistas na economia, o governo segue com problemas para emplacar sua pauta mais "raiz", aquela vendida por Bolsonaro na campanha. Na mais recente derrota, a Justiça mandou recolocar radares de velocidade nas estradas, retirados por cisma do presidente. Derrapa. Bolsonaro também não tem tido sorte em suas birras diplomáticas. Depois de se ver premido a recuar da ideia de não mandar representante à posse de Alberto Fernández na Argentina, o brasileiro teve de engolir a escolha de Greta Thunberg, ativista de 16 anos chamada por ele de "pirralha" na véspera, ser agraciada com o título de Personalidade do Ano pela revista Time. Por Marcelo de Moraes Brasil à espera de confirmação dos EUA sobre taxação do aço e alumínio. Uma semana depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar pelo Twitter que taxaria o aço e o alumínio brasileiros, o governo se encontra numa espécie de limbo em relação ao assunto.