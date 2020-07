Crise no meio ambiente, veto ao marco do saneamento e pressão por nomeação de ministro da Saúde são sintomas de falta de diretriz de gestão

.

Cabelo tá ok? Hamilton Mourão está de volta às manchetes. Nas variações Mourão diz, afirma, vê, avalia, promete, analisa etc., o vice-presidente tem falado sobre tudo, concedido entrevistas de rádio e TV no ritmo que, lá no início do governo, irritava Carlos Bolsonaro, e tentado dar uma linha a um governo que, mesmo sem as crises diárias provocadas pelas declarações de Jair Bolsonaro, segue sem eixo e sem plano para atravessar a pandemia.

Veto causa crise. Bolsonaro, direto da convalescença, vetou um artigo do novo marco do saneamento básico, aprovado no mês passado pelo Congresso, que garantia possibilidade de prorrogação por 30 anos de contratos vigentes das companhias estaduais e municipais de água e esgoto, para que algumas delas tivessem, de acordo com sua alegação, tempo de recuperar investimentos feitos.

Pró-mercado. O prazo foi considerado excessivo pela equipe econômica, e Paulo Guedes convenceu o presidente a vetá-lo. Para o ministro, esticar por até três décadas o modelo atual atrasaria a transição para o modelo de investimento privado aberto pelo projeto aprovado.

O combinado... Acontece que a versão aprovada fora fruto de acordo no Senado, e só graças a essa concessão algumas bancadas, sobretudo do Norte e do Nordeste, toparam votar a favor do projeto. Diante da possibilidade de que Bolsonaro vetasse esse item, 16 governadores tinham mandado carta ao presidente pedindo que ele mantivesse o texto, o que foi ignorado. Como um dos Estados é o Amapá, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), reagiu: criticou o veto do presidente e deixou claro que deve marcar em breve sessão para analisar não só esse, mas outros vetos controversos.

Equilíbrio frágil. O que o episódio mostra é que só a concessão de cargos ao Centrão não é suficiente para garantir estabilidade política a um governo se ele não cumpre acordos, age sem negociação e compra brigas em série em plena crise.

Meio ambiente. Outro foco de incêndio político é a gestão da Amazônia. Alheio ao avanço das queimadas e do desmatamento e à resistência do Congresso em aprovar a regularização fundiária, considerada uma Bolsa grilagem, o governo quer manter a regularização na marra. A insistência gerou críticas do Ministério Público Federal, que, por meio de subprocuradores, deve representar contra a ideia de fazer a regularização de pequenas áreas, de até 4 módulos fiscais (300 hectares), sem submeter ao Congresso.

Assopra... Em outro front de atrito institucional, o ministro interino-oficial da Saúde, general Eduardo Pazuello, fez um gesto de pacificação com o ministro Gilmar Mendes, do STF, ao se oferecer para mostrar a ele dados da ação da pasta no combate à pandemia.

... e morde. Acontece que ganha espaço mesmo internacionalmente a constatação de que o governo falha no combate ao novo coronavírus. O The New York Times abriu espaço em sua seção de Opinião para um vídeo de quase 7 minutos em que o youtuber Felipe Neto, que tem mais de 38 milhões de seguidores, desmonte, em inglês, a política do governo. Ele carimba Bolsonaro como o pior líder mundial no enfrentamento à pandemia e pede que os norte-americanos não reelejam Donald Trump, pois isso seria uma maneira de enfraquecer Bolsonaro.

Mais calor. As más notícias para Bolsonaro não param por aí. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a Polícia Federal a pedir ao Facebook o compartilhamento de seus relatórios fruto de auditoria externa que levou ao banimento de dezenas de perfis, páginas e grupos mantidos por assessores da Presidência, de Eduardo Bolsonaro e de outros políticos do PSL e aliados do bolsonarismo. O compartilhamento pode embasar dois inquéritos que correm no Supremo, relatados por Moraes, e também investigações de fraude eleitoral contra a chapa Bolsonaro-Mourão.

Ainda no estaleiro. Para coroar um dia de notícias inquietantes, Bolsonaro fez novo teste para o coronavírus e o resultado de novo foi positivo. Ainda que a contragosto, o presidente, que sempre desdenhou da doença e do isolamento social, terá de permanecer em repouso no Alvorada. Talvez assistindo a alguma entrevista de Mourão.