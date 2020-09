Sem dar aumento real, governo propõe mínimo de R$ 1.067 para 2021 Por Marcelo de Moraes Pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual, enviado ao Congresso, valor vai repor somente os 2,09% da inflação, num aumento de apenas R$ 22. Apertou o cinto. Numa sinalização que pode seguir uma linha do controle de gastos, o governo enviou hoje o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o Congresso sem dar aumento real para o salário mínimo. Na sua proposta, o governo prevê apenas repor a inflação projetada para este ano, de 2,09%, calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Assim, o mínimo vai passar dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.067, um aumento de apenas R$ 22. Dois anos sem aumento. Como a elevação do salário mínimo provoca impacto forte nas despesas, sua contenção indica essa preocupação do governo em segurar o valor. Este será o segundo ano seguido sem aumento real para o salário mínimo. A última vez que isso ocorreu foi ainda no governo de Michel Temer por força da regra que determinava que o reajuste do salário tivesse um ganho além da reposição da inflação, sempre que houvesse crescimento da economia. A regra tinha prazo de validade e se encerrava em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe econômica decidiram acabar com ela e ganhando maior flexibilização para os seus gastos. Encolheu? O valor no mínimo é menor do que o governo previra originalmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), já que estimava uma inflação de 3,29%, acima do que acabou acontecendo. Se isso tivesse ocorrido, o mínimo seria de 1.079. E, claro, a oposição gritou contra a encolhida do salário. "É um escárnio com o povo a previsão menor do governo para o salário mínimo em 2021", reclamou a deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). "O povo vai lembrar, o povo vai cobrar. Todos os dias eles dão um jeito de prejudicar o trabalhador. Inaceitável", reforçou o senador Humberto Costa (PT-PE). Sem Renda Brasil. O projeto de Orçamento não incluiu ainda o Renda Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Como a equipe econômica ainda não conseguiu produzir uma solução técnica para custear os novos gastos do programa, o projeto ficou de fora. Meio Ambiente cortado. Na proposta, o governo deu uma machadada nos recursos previstos para o Ministério do Meio Ambiente. Mesmo com a política ambiental do Brasil sendo questionada todos os dias, os recursos da pasta foram reduzidos expressivamente, perdendo R$ 184,4 milhões, numa redução de 5,8% em relação a esse ano. Se na sexta passada, o ministro Ricardo Salles já tinha chiado publicamente pela iminente possibilidade de serem bloqueados R$ 60 milhões, a expectativa de perder o triplo no próximo ano piora bastante o clima. Literalmente. Por Vera Magalhães O 'fator Russomanno' na eleição de SP. A retirada de cena da candidatura de Celso Russomanno (Republicanos) virou objetivo comum de vários postulantes à Prefeitura de São Paulo. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Toneladas de mercúrio ilegal ameaçam a saúde da população da Amazônia Em média, 130 toneladas de mercúrio são despejados ilegalmente todos os anos na Amazônia, de acordo com a organização World Wide Fund for Nature (WWF). Com a venda controlada do elemento tóxico no Brasil, toneladas chegam de forma ilegal aos garimpos localizados na floresta, movimentando bilhões de reais pelo crime organizado. Leia mais Na pandemia, só três das viagens de Bolsonaro foram relacionadas à covid Nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro deu um gás em suas agendas fora de Brasília. O período coincide com o avanço do novo coronavírus no País. Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da covid-19, em 11 de março, o chefe do Executivo teve 37 agendas, divididas em 18 viagens pelo Brasil. Dessas, no entanto, apenas três tinham relação com a pandemia. Leia mais Witzel liga afastamento a processo de escolha de procurador-geral do MP-RJ Afastado do governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) associou a decisão ao processo de escolha de quem será o próximo procurador-geral do Estado. Citando artigo publicado por Celso Rocha de Barros, na Folha, com o título "O presidente derrubou um governador?", é que se refere ao assunto, Witzel afirma que o movimento pelo controle do comando do Ministério Público local teria pesado no seu afastamento. Leia mais