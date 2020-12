Sem data certa, Saúde prevê início de vacinação cinco dias depois de liberação da Anvisa Por Marcelo de Moraes Resposta foi dada pelo Ministério após cobrança feita pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal . Só Deus sabe. Cobrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, a apresentar em 48 horas o plano nacional de vacinação do governo contra o coronavírus e a data de seu início, o Ministério da Saúde respondeu evasivamente ao questionamento. O ministro general Eduardo Pazuello lembrou que ainda não existe "vacina disponível para uso imediato no mercado brasileiro". Portanto, não é possível fixar um prazo antes que a Anvisa autorize o uso de alguma das vacinas que estão em testes. Podia ter. O que o ministro não disse é que o governo priorizou sua aposta na AstraZeneca, que ainda segue em testes. Já a Pfizer, por exemplo, que está sendo aplicada no Reino Unido e nos Estados Unidos, foi aprovada em caráter emergencial por esses países, mas ainda não fechou nenhum contrato comercial com o Brasil para sua distribuição. E a Coronavac, desenvolvida pela Sinovac chinesa em parceria com o Instituto Butantan, enfrenta resistências políticas dentro do governo federal por ser defendida pelo governador de São Paulo, João Doria. Assim que der. Na resposta ao STF, Pazuello cita que assim que houver o registro oficial de alguma vacina, sua distribuição pelo Ministério para as unidades da Federação acontecerá em até cinco dias. "Registrada uma vacina ou autorizado o uso emergencial de um imunizante, bem assim seja o imunobiológico adquirido (nos termos da legislação pertinente) e entregue no Complexo de Armazenamento do Ministério da Saúde, a previsão de distribuição para Estados e Distrito Federal é de até cinco dias", diz o ministro na comunicação a Lewandowski. Veja bem. Na resposta, Pazuello se apega ao argumento da não disponibilidade da vacina. "É importante lembrar que, até o presente momento, ainda não há vacina disponível para uso imediato no mercado brasileiro, o que, por evidente, é condição para disponibilização da vacina. Ademais, a incorporação de uma vacina ao Calendário Nacional de Vacinação dependerá da aprovação do imunobiológico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por processo de submissão regular ou emergencial. Até o presente momento, encontram-se, no País, quatro vacinas em fase III de testes, quais sejam: AstraZeneca, Jansen, Sinovac e Pfizer. Ao que consta, nenhuma delas solicitou registro ou autorização para uso emergencial até a presente data no País", diz o ministro. Correndo atrás. A verdade é que o governo cozinhou em banho-maria o processo de elaboração do plano nacional de vacinação. Com o presidente Jair Bolsonaro mantendo uma postura negacionista desde o início da pandemia e com a evolução mais lenta do que esperado do imunizante produzido pela AstraZeneca, os prazos previstos inicialmente pelo Ministério jogavam o começo da vacinação para março. A gritaria em protesto foi imensa, pois outros países iniciavam em dezembro esse processo. Pressionado, o governo antecipou suas previsões, mas segue sem ter uma data para apresentar. E daí? Enquanto isso, Jair Bolsonaro manteve seu comportamento negacionista, avisando que não vai tomar a vacina, mesmo que ela esteja disponível. No momento em que a população tem mais dúvidas do que certezas sobre como será conduzido o processo de vacinação, a fala do presidente só serve para ampliar a confusão, nem momento em que a doença volta a acelerar no País e corre o risco de se ampliar por causa das celebrações de Natal e Ano Novo. Ao todo, o Brasil supera mais de 181 mil mortes, um número escandaloso. 