Sem insumos da China, sequência de vacinação no Brasil vira incerteza Por Marcelo de Moraes Ataques feitos pelos bolsonaristas aos chineses, nos últimos meses, são apontados como causadores da dificuldade enfrentada agora. Risco. Mal iniciado o processo de vacinação no Brasil, já existe o risco real de ele ser interrompido em breve. Há uma incerteza para saber quando a China vai enviar ao Brasil mais insumos para que o Instituto Butantan possa continuar produzindo as doses da Coronavac, a única vacina que vem sendo aplicada no País até agora. E tudo indica que esse problema é causado pelo péssimo relacionamento mantido pelo governo Bolsonaro com a China. Nos últimos meses, os bolsonaristas - incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente - criticaram os chineses seguidamente, incluindo acusações, sem provas, de prática de espionagem. Bem, a conta parece ter chegado e pode ser bastante salgada. Débito ou crédito? Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, seus aliados têm criticado a China e pregado um distanciamento na relação com o Brasil. Mesmo com o país asiático sendo nosso principal parceiro comercial e um gigantesco consumidor do agronegócio nacional, o comportamento dos aliados do presidente jamais foi contido. Pelo contrário. Até o chanceler Ernesto Araújo adotou essa linha de atuação. E, claro, Jair Bolsonaro nunca perdeu uma chance para espetar os parceiros comerciais. Com a dependência dos asiáticos para a produção da Coronavac, o problema pode se transformar em mais uma crise política. Agora, a diplomacia brasileira entrou em campo para ver o que é possível fazer para desatar esse nó. Espera sentado. O drama aumenta porque o início da vacinação encheu de esperanças a população. Com o País assolado pelo grande número de casos e de mortes causadas pelo coronavírus, como explicar que as pessoas terão de aguardar mais tempo ainda pela sua vez de vacinar? E os dados da doença seguem sendo duríssimos. Nesta terça-feira, foram registradas mais 1.192 mortes, com um total de 211.491 óbitos. Só em São Paulo, a marca das mortes superou 50 mil. Uma tragédia que só pode ser atenuada com a vacinação imediata. Mais mortes. Mesmo a imunização não é capaz de conter as mortes causadas pela desorganização e incompetência das autoridades. A falta de oxigênio nos hospitais do Norte do Brasil segue matando pacientes asfixiados. Depois da tragédia em Manaus, na semana passada, pelo menos mais 13 pessoas morreram entre ontem e hoje pela falta de oxigênio nas cidades de Coari (AM) e Faro (PA). É possível que outras cidades da região também entrem em colapso porque os números de casos de Covid-19 aumentaram demais e os hospitais não estão dando conta da demanda. Sem recursos estão entrando em colapso. CPMI. Politicamente, a situação virou um desastre para Bolsonaro. A discussão sobre um possível pedido de impeachment segue sendo insuflada pelos partidos de oposição. Mas os adversários do presidente tiraram uma nova carta da manga. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) começaram a coletar assinaturas para a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Investigação (CPMI) do Coronavírus no Congresso. O pedido mira Bolsonaro e seu governo, acusado de negligenciar o combate ao coronavírus e ainda incentivar o uso de medicamentos sem qualquer serventia para tratar a doença. A falta de oxigênio nos hospitais também será investigada, se o pedido de abertura da CPMI for aceito. Pressão. O certo é que, a cada dia, aumenta a pressão contra Bolsonaro. Na política, quando um governante perde a capacidade de mudar o rumo da agenda de discussões é porque está em maus lençóis. Se o presidente seguir acuado, a tendência é que se enfraqueça cada vez mais. 