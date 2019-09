Sem recursos, governo corta investimentos e custeio do Orçamento Por Marcelo de Moraes Não adiantou a gritaria dos ministros contra os cortes. A proposta de Orçamento para 2020 foi enviada pelo governo com uma redução drástica nos recursos destinados para custeio e investimentos, mostrando que o governo pretende apertar o cinto ao máximo. O risco, porém, é que o remédio aplicado para reverter a gastança dos governos anteriores acabe matando o doente. Isso porque o Orçamento, anunciado nesta sexta, 30, prevê apenas R$ 19 bilhões em investimentos para 2020. Isso equivale a menos de 15% dos investimentos deste ano, que já eram bem limitados. O corte foi tão no osso que essa é a pior previsão de investimentos em dez anos. Acabou o dinheiro. Essa conta foi feita com base no cálculo de que o crescimento econômico ainda deve demorar para ser retomado. Mas especialistas avaliam que a diminuição do investimento não contribui para o governo sair dessa sinuca de bico orçamentária. O problema é que não há mágica que multiplique recursos e o próprio Jair Bolsonaro vinha avisando que tinha acabado o dinheiro. Despesas demais. Conversei com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, sobre a proposta orçamentária. Ele lembra que as despesas não param de crescer e que somente as reformas podem alterar esse quadro. "Já estamos esse ano com 94% de despesas obrigatórias. Chegamos a 96%. Nosso problema é o crescimento das nossas despesas. Precisamos reformar e modernizar o Estado brasileiro. Um Orçamento que olhe menos para o passado, ou seja, despesa corrente, e olhe mais para o futuro, com investimentos", disse Maia ao BRP. Mínimo. A proposta também estabeleceu que o valor do salário mínimo passa de R$ 998 para R$ 1.039 no próximo ano. Não haverá ganho real, já que terá apenas a correção pelo INPC. Expurgo. O PSB decidiu punir a ala rebelde do partido que apoiou a reforma da Previdência. Dos 9 deputados,1 foi expulso e 8 foram suspensos por um ano. O expulso, Átila Lira (PI), foi considerado reincidente, já que apoiara também a reforma trabalhista ainda no governo Temer. Os outros oito ficarão sem poder participar de comissões técnicas da Câmara. Com isso, o deputado Rodrigo Agostinho (SP), que preside a Comissão do Meio Ambiente, deverá ser obrigado a se afastar do posto justamente num momento em que o debate sobre a crise ambiental vive seu momento mais agudo. Mas ao BRP ele disse que ainda espera o comunicado oficial da punição. "Vamos aguardar para saber a real consequência desta decisão", disse. Briga à vista. A decisão de suspender os deputados das suas atividades parlamentares foi considerada quase tão dura quanto uma suspensão. Se fossem expulsos, os deputados poderiam mudar de partido sem perder o mandato. Mas o PSB decidiu não adotar esse castigo, pois perderia recursos do Fundo Eleitoral, já que reduziria sua bancada. Com isso, os parlamentares foram parar numa espécie de "geladeira política". Dentro do PSB existe a expectativa de que o grupo rebelde tente judicializar a decisão e conteste a posição. Por Vera Magalhães Para Guedes, 'abstinência de Estado' explica recuperação lenta. O ministro Paulo Guedes (Economia) evitou comentar os dados do PIB do segundo trimestre. A interlocutores, o ministro diz que se trata de dados ainda parciais, e que prefere se manifestar quando houver o resultado fechado do ano. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER PSB mira em 2020 e 2022 com saída do Foro de SP Com a resolução aprovada hoje, quando se retira oficialmente do Foro de São Paulo e passa a condenar o governo do ditador venezuelano Nicolás Maduro, o PSB tenta retomar outro caminho político. Leia mais Bolsonaro longe da Expointer A cena do então candidato Jair Bolsonaro sendo recebido aos gritos de "Mito! Mito!" marcaram a edição de 2018 da Expointer, uma maiores feiras de negócios agropecuários do Brasil. As imagens da acolhida fervorosa foram usadas nas redes sociais do candidato a presidente. Leia mais Trump e Merkel a favor da 'soberania' do Brasil Diante da intenção do Brasil de abrir a região amazônica para exploração mineral, não faltam players generosos em ajudar. Trump recebeu comitiva brasileira na Casa Branca e Angela Merkel telefonou para o presidente Jair Bolsonaro. Leia mais