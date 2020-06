Senado aprova adiamento das eleições, mas Câmara ainda resiste à proposta Por Marcelo de Moraes Setores do Centrão se mobilizam na Câmara para manter votação em outubro ou até para adiá-la para 2022, com prorrogação dos atuais mandatos . Como fica. O Senado aprovou, nesta terça-feira, o adiamento das eleições municipais para o dia 15 de novembro (primeiro turno) e para 29 de novembro (segundo turno). A medida foi tomada por causa da pandemia do coronavírus e tenta evitar com que as eleições sejam feitas num período em que o vírus ainda esteja circulando intensamente. A proposta recebeu 67 votos a favor e oito contrários no primeiro turno. No segundo turno, o adiamento recebeu 64 votos a favor e sete contrários. Próxima batalha. Apesar desse resultado, a votação ainda precisa ser confirmada pela Câmara. E ainda não existe consenso entre os deputados a respeito do que fazer. Parte expressiva do Centrão defende que a votação seja mantida na data originalmente prevista (4 de outubro) ou que seja adiada para 2022, com polêmica prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores. Inconstitucional. A proposta de prorrogação dos mandatos é contestada até pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, que considera a medida como inconstitucional. Mas como a mudança depende de alteração constitucional, depende do apoio de três quintos dos votos da Câmara. Ou seja, será necessária uma forte construção política para que o adiamento seja sacramentado pelos deputados. Sem consenso. Os líderes do Centrão no Senado deixaram clara sua discordância e indicaram como os integrantes de seus partidos devem se comportar durante a votação da Câmara. "Essa matéria não é pacífica não. Ela tem muitos problemas", alertou o líder do PL, senador Jorginho Mello (SC). "Acho que a vida deve ser prioridade e as eleições nem deveriam acontecer esse ano", ressaltou o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI). Depois discutimos. O relator da proposta, senador Weverton Rocha (PDT-MA), lembrou que se a pandemia do coronavírus ainda estiver alta perto do novo prazo estipulado para as eleições, o Congresso pode retomar o assunto e até reformular sua decisão. Mas defendeu que, nesse momento, se estabeleça uma regra que garanta a segurança jurídica para a votação. Vai ter luta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconheceu que ainda será preciso muita conversa para que a proposta avançe na Casa e defina o que acontecerá com as eleições municipais. Maia apoia o adiamento nos termos do Senado, mas entende que ainda não existe acordo formado entre os deputados, em torno da matéria. "Hoje, esse projeto não tem consenso", admitiu. Sem controle. Causa da discussão do adiamento das eleições, a pandemia do coronavírus segue ainda com número de casos e de mortes extremamente elevados, mostrando que está longe de ser contida. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 1.374 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o total de óbitos já soma 52.645. Uma tragédia sem controle. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER 'Eleição atípica vai favorecer candidatos conhecidos', diz presidente da FNP Enquanto o Senado vota nesta tarde de terça, 23, a PEC do adiamento das eleições municipais deste ano, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizette (PSB), faz o cálculo de que, independente do resultado da votação na Casa e do trâmite que a proposta terá adiante na Câmara, as eleições deste ano serão ainda mais "democraticamente desiguais" entre incumbentes e candidatos novatos em decorrência da pandemia do novo coronavírus. As restrições sociais que a covid-19 impõe ao País, diz, não vão beneficiar quem precisa se tornar mais popular para atrair mais votos. Leia mais Do Marcelo: Maia quer pacto real e não apenas 'para tomar café' O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a insistir hoje na organização de um pacto entre os Poderes para promover a retomada da economia do País. Apesar da disposição, Maia deixa claro que não vai adiantar nada se as conversas não forem feitas para valer em torno de uma pauta. Leia mais Investidores internacionais fazem apelo contra desmatamento no Brasil Um grupo de 30 instituições financeiras internacionais, que gerem US$ 3,75 trilhões, enviou uma carta na segunda, 22, a seis embaixadas do Brasil na Europa, no Japão e EUA com alertas de que podem retirar recursos do Brasil caso o governo brasileiro não detenha o aumento do desmatamento. O texto, publicado no jornal britânico Financial Times, cita a declaração do ministro do Meio Ambiente de "passar a boiada", o projeto de lei de regularização fundiária e a proteção dos povos indígenas nesta pandemia. Eles lembram ainda que os títulos da dívida pública brasileira podem ser carimbados como de risco elevado, o que traria impacto para o Tesouro Nacional. Leia mais