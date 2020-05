Senado aprova ajuda aos Estados e poupa servidores Por Vera Magalhães Casa manteve exceção proposta pela Câmara para congelamento de salários nas áreas de saúde, educação e segurança . Ufa! E pela primeira vez em semanas Jair Bolsonaro resolveu tirar uma folga. O presidente não arrumou treta com ninguém, não desafiou nenhum Poder, não ameaçou descumprir decisão judicial, não mostrou seu celular para produzir provas contra si mesmo, não fritou publicamente nenhum auxiliar, não minimizou a gravidade da pandemia, não participou de nenhum ato golpista nem promoveu aglomerações. Este texto está sendo escrito pouco antes das 20h. Sim, em qualquer país e época esses registros não seriam notícia, mas aqui são. Então... Diante da folga presidencial, o dia foi tomado por, vejam só, providências concretas. O Senado aprovou o socorro de R$ 120 bilhões a Estados e municípios, que estava pingando entre a Casa e a Câmara há semanas e, agora, finalmente vai à sanção presidencial. Num sinal de distensionamento entre os dois "pratos" do Legislativo, senadores mantiveram exceção aprovada pela Câmara par ao congelamento de salários por 18 meses para algumas categorias. Assim, profissionais de segurança, saúde e educação poderão ter reajustes nesse um ano e meio. E Guedes... não gostou muito dessa benfeitoria com seu chapéu. O ministro da Economia resiste o quanto pode a medidas que perpetuem o caos fiscal que será instalado com os diferentes socorros aos efeitos da pandemia. Tem urticária quando se fala em tornar permanente, ou ao menos prorrogar, a ajuda emergencial de R$ 600 aos que não têm salário, conseguiu, com a ajuda de Davi Alcolumbre, se contrapor à tentativa de estender muito o auxílio aos Estados, e tenta manter na gaveta o plano de infra-estrutura urdido pelo ex-auxiliar e agora adversário Rogério Marinho, com a ajuda dos militares. Tarefa para lá de inglória, ainda mais num momento em que o presidente abre as portas para o Centrão e precisa de medidas populistas para recuperar a popularidade perdida. Comportas abertas. Por falar no Centrão, começou a farra das nomeações para agradar o grupo. A primeira foi um "clássico" da fisiologia de todos os governos: o comando do Dnocs, o departamento responsável por obras contra a seca no Nordeste. O novo presidente será Fernando Leão, uma indicação do PP, o partido recordista em denúncias da Lava Jato, presidido pelo senador Ciro Nogueira, ele mesmo investigado. E vem muito mais por aí, em todas as pastas. Operação-abafa. Tudo isso para conter o agravamento da crise política que pode dragar o governo. O novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, não esperou mais que dois dias para afastar de um cargo de chefia o delegado Igor Romário de Souza, ex-integrante da força-tarefa da Lava Jato, muito próximo de Sergio Moro e Maurício Valeixo e, não por acaso, responsável pelo inquérito das fake news relatado por Alexandre de Moraes no STF, a grande preocupação do presidente no momento. Mas ele está com a permanência no inquérito assegurada, graças a decisão do próprio Moraes que o blindou. Por Marcelo de Moraes Governo entrega Dnocs ao Centrão e ressuscita toma lá, dá cá. O Diário Oficial da União traz hoje a nomeação de Fernando Marcondes de Araújo Leão para comandar o Dnocs (Departamento Nacional de Obras contra as Secas). É o primeiro movimento oficial de peso da nova aliança política formada pelo governo de Jair Bolsonaro com os partidos integrantes do Centrão. A indicação foi feita pelo PP e o posto era cobiçadíssimo entre os parlamentares pelo seu alcance político. Assim como os demais partidos do Centrão, o PP receberá outros cargos importantes. Em troca, apoiará o governo Bolsonaro no Congresso. A parceria é nova, mas a política é velhíssima: está de volta, oficializada pelas paginas do DOU, a surrada e condenada prática do toma lá, dá cá. Leia mais. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Prefeitura de São Paulo não descarta lockdown Com índices de adesão ao isolamento social abaixo de 50%, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 6, que não descarta adotar lockdown na Cidade. Em entrevista coletiva, o prefeito disse, no entanto, que essa seria a última alternativa e que o município estuda ainda outras alternativas. Leia mais Isolamento despenca em Teresina e prefeito desabafa Depois de Teresina ter ontem sua pior taxa de isolamento, com 38,9%, o prefeito Firmino Filho desabafou nesta quarta-feira, 6, pelas redes sociais, criticando esse comportamento. Existe a estimativa que a capital do Piauí tenha mais 20 mil novos casos de coronavírus na próxima semana justamente pelo relaxamento das pessoas no cumprimento da quarentena. Leia mais Da Vera: Aras contratou um problema para si Augusto Aras quis ser muito engenhoso ao pedir, com celeridade extraordinária, no próprio dia 24 de abril em que Sérgio Moro se demitiu, abertura de inquérito para apurar tanto as acusações feitas pelo então ministro da Justiça quanto o próprio denunciante. Leia mais