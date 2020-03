Para amenizar efeitos do coronavírus, propostas foram aprovadas por unanimidade no Congresso e dependem apenas da sanção de Jair Bolsonaro para começarem a valer.

A roda girou - O coronavírus já provoca seus efeitos danosos sobre a saúde e a economia, mas, somente nesta segunda-feira,30, o Congresso conseguiu concluir duas votações fundamentais para amenizar concretamente seu impacto. O Senado aprovou por unanimidade a criação do auxílio-emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais pelos próximos três meses. Mulheres que são chefes de família receberão o dobro desse valor. A medida é uma maneira de reduzir as perdas que esses setores terão com a economia parada por causa da necessidade do cumprimento de quarentena.

Comida garantida - O Senado também aprovou hoje o projeto que autoriza a distribuição da merenda para os alunos que tiveram as aulas escolares suspensas na rede pública de educação básica. A entrega desses alimentos será feita para os pais ou responsáveis desses alunos. Ao todo, existem cerca de 39 milhões de crianças e adolescentes na rede pública de educação básica. As propostas, agora, dependem apenas da sanção presidencial para serem adotadas.

Mais mortes - Com a covid-19 se espalhando pelo País, essa ajuda se torna cada vez mais importante para tentar amenizar os problemas causados pela doença. Ao todo, o Brasil já registra 4.579 casos confirmados, sendo 323 a mais do que existia até ontem. As mortes já somam 159, com 23 sendo registradas nesta segunda.

Ideia fixa - Apesar de todos esses casos, em entrevista no início da noite, Jair Bolsonaro voltou a martelar na mesma tecla da defesa da redução do isolamento. A cantilena do presidente, que vai na direção oposta de todas as orientações feitas pelos especialistas e autoridades medidas, até agora vem sendo ignorada pela imensa maioria dos governadores, que têm determinado exatamente o contrário. Com essa insistência, Bolsonaro só conseguiu colher isolamento político, cada vez mais forte.

Ele sim - A tentativa de enquadrar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, outro defensor do isolamento completo, também parece cada vez mais fadada ao fracasso. Mandetta reforçou mais uma vez a orientação para que as pessoas que puderem permaneçam em casa. Com a credibilidade adquirida na condução do processo de combate ao coronavírus, o ministro parece ter desenvolvido um poderoso anticorpo para resistir à irritação do presidente com seu discurso pró-isolamento. Tanto que o ministro da Casa Civil, Braga Netto, afirmou que não existe possibilidade de Mandetta ser demitido.

Chumbo trocado - Claro que isso não impediu o governo de tentar esvaziar um pouco o balão de Mandetta. Na tradicional entrevista coletiva diária com o balanço do coronavírus, o ministro dividiu a banca com outros integrantes do primeiro escalão, que também falariam sobre as ações que o governo vem fazendo para combater os efeitos do vírus. A tentativa de dividir o prestígio de Mandetta ficou clara quando a coletiva teve o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, como o primeiro ministro a receber a palavra para falar. Se essa foi uma estratégia pensada pelo Planalto, foi inócua. Obviamente que, pela relevância da Saúde nesse assunto, Mandetta foi quem mais falou na entrevista. E de quebra ainda aproveitou para pedir desculpas à imprensa por tê-la chamada de "sórdida" no encontro anterior. Mandetta disse que errou.