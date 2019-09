Solução caseira e ortodoxa na Receita Por Vera Magalhães Guedes aposta em secretário com largo histórico no órgão para tentar destravar tributária e conter insatisfações Tempo de casa. O novo secretário Especial da Receita, José Barroso Tostes Neto, tem uma carreira de 28 anos na instituição. Atuou principalmente na Região Norte, onde chegou a superintendente e empreendeu investigações que tiveram políticos como o senador Jader Barbalho como alvo. Para dentro e para fora. Suas principais missões serão pacificar internamente a Receita, afastando o temor interno de ingerência política de Bolsonaro, e finalmente enviar uma proposta do governo para o Congresso. A principal viga mestra da reforma, a criação de um tributo sobre pagamentos que permitisse a desoneração da folha de pagamentos, ruiu sem que aparentemente haja nada definido para colocar no lugar. Equilíbrio fiscal. No longo prazo, o desafio da pasta de Paulo Guedes é equilibrar as contas, para não viver como hoje, da mão para a boca. Para evitar que a máquina pública pare em vários setores, o Ministério da Economia anunciou o descontingenciamento de R$ 8 bilhões, que se somaram aos R$ 2,3 bilhões liberados do fundo da Petrobrás. O valor é bem aquém das necessidades e mostram a dificuldade de a arrecadação fazer frente aos gastos públicos, mesmo com o teto e os sucessivos cortes de recursos. Liberdade econômica. Enquanto a tributária do governo não dá as caras, Bolsonaro e Guedes batem bumbo na lei da liberdade econômica, aprovada a partir de MP do Executivo e sancionada nesta sexta-feira pelo presidente com quatro vetos. A expectativa, disseram eles na cerimônia de sanção da lei, é que ela crie 3,7 milhões de empregos e leve a um crescimento de 7% em dez anos - metas tão otimistas quanto difíceis de calcular a partir de um conjunto de medidas tão difuso, diga-se de passagem. Por Marcelo de Moraes Maia: 'Sou a favor da privatização da Eletrobrás'. Um dia depois de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmar que seria muito difícil para o governo aprovar no Senado a venda da Eletrobrás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) vai na direção oposta. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER A reação da ala lavajatista do STF Analisadas em conjunto, duas decisões de ministros da ala simpática à Lava Jato no STF mostram uma reação ao avanço do cada vez mais claro acordo entre os Poderes para frear investigações e resguardar a classe política. Leia mais Moro: 'PF é uma instituição com autonomia' Após ser alvo de críticas do presidente do Congresso no caso Bezerra, o ministro Sergio Moro (Justiça) afirmou nesta sexta, 20, que a Polícia Federal "é uma instituição com autonomia". Leia mais Doria a Bolsonaro: 'Que trabalhe mais e tuíte menos' Desta vez, os dois possíveis adversários na eleição presidencial de 2022 se estranharam por causa do anúncio feito pela Toyota na quinta-feira, 19, de que vai investir R$ 1 bilhão na fábrica de Sorocaba gerando 300 empregos. Leia mais Já é assinante do BRP? Restam poucos dias de acesso livre ao BRPolítico. Se você é assinante do Estadão Digital e quer continuar a ter acesso ao site do BRP e aos conteúdos exclusivos (BRP Analisa, BRP Chama e ao Fique de Olho) assine agora o BRPolítico.