SP mantém plano de retomar aulas presenciais Por Vera Magalhães Estado confirma retorno dos alunos às escolas em setembro, a despeito de advertências quanto a risco de agravar pandemia . Tocou o sinal. O governo de São Paulo manteve o cronograma de retomar as aulas presenciais dos alunos das redes pública e privada de ensino em 8 de setembro, a despeito de estudos de universidades e outras entidades segundo os quais isso poderia agravar os casos de contaminação pelo novo coronavírus. Desencontro. O secretário de Educação, Rossieli Soares, disse que mais importante que a data pré-estabelecida é saber se os protocolos fixados serão atendidos. Eles preveem que o Estado esteja por 4 semanas com suas cidades na fase amarela de contágio. Disse que essa deliberação está mantida a despeito de alerta dado pelo chefe do comitê científico do Estado, João Gabbardo, que havia se alarmado com estudo do matemático Eduardo Massad, da FGV, que apontou risco de crescimento exponencial de contágios caso as aulas fossem retomadas. Sem regressiva. Ainda nas discussões sobre o que reabre ou não no Estado, o prefeito da capital, Bruno Covas, anunciou que não haverá Réveillon na Paulista neste ano, o que já havia sido antecipado pelo governador João Doria. O Carnaval de 2021 em todo o Estado também está ameaçado. Protocolo impróprio. Enquanto Estados e municípios tateiam nas regras para a reabertura das atividades, no plano nacional a Sociedade Brasileira de Infectologia soltou comunicado nesta sexta-feira recomendando a suspensão do protocolo do Ministério da Saúde para uso de cloroquina e hidroxicloroquina nas fases iniciais do tratamento de covid-19. Garoto-propaganda. O comunicado da entidade veio um dia depois de Jair Bolsonaro insistir em defender o uso dos medicamentos, inclusive admitindo que não há evidências de sua eficácia. Na verdade é mais do que isso: dois novos estudos dos últimos dias, um nos Estados Unidos e Canadá e outro na Espanha, avançaram no sentido de dizer que de fato os remédios não só não trazem benefícios como podem trazer vários efeitos colaterais deletérios. Enquanto isso... no Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que foi confirmado no cargo por Bolsonaro na live de quinta-feira, deu entrevista para defender a presença de militares no governo e dizer que ele, por exemplo, que nasceu em 1963, não sabe o que foi o AI-5 e nem fez questão de estudar. Trata-se de uma declaração infeliz, mais uma, e que minimiza os horrores da ditadura militar, da qual o presidente já fez apologia em diversas circunstâncias. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Denise Garrett: Enquanto a vacina não vem Em artigo escrito especialmente para o BRPolítico, a médica epidemiologista brasileira Denise Garrett, vice-presidente do Sabin Vaccine Institute, discorre sobre a questão da imunidade relacionada ao novo coronavírus. São muitas as perguntas ainda sem respostas, as dúvidas em relação à resposta do nosso sistema imune e, enquanto a vacina não vem, ela conclui: "Com a falta de boa liderança, as escolhas individuais e ações coletivas se tornam fatores cruciais na diminuição da transmissão do vírus". Leia mais Reforma Tributária finalmente será entregue pelo governo? Mais uma vez, o ministro Paulo Guedes (Economia) deu sua palavra de que "semana que vem" entregará a reforma tributária do governo para o Congresso. Em evento online realizado na noite da última quinta-feira, 16, Guedes disse estar com o texto pronto. Leia mais Governo envia PL com crédito de R$ 410 milhões para operação na Amazônia O governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de lei em que pede a abertura de R$ 615,9 milhões em crédito suplementar para os ministérios da Agricultura, da Justiça e da Defesa. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, desse montante, R$ 410 milhões seriam aplicados pela Defesa na operação militar Verde Brasil 2 na Amazônia, com vigência até 6 de novembro deste ano. Leia mais