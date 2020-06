STF adia decisão sobre inquérito das fake news Por Vera Magalhães Fachin vota pela continuidade do inquérito da corte que investiga bolsonaristas . Não foi desta vez. Ficou para a semana que vem a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o inquérito das fake news, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes e que, na sua fase atual, mira empresários, parlamentares, familiares e outros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Recados. O ministro Edson Fachin, relator da Ação de Arguição de Preceito Fundamental que questiona a legalidade do inquérito, fez várias considerações em seu voto condenatórias às tentativas de enfraquecer o Poder Judiciário, de incitar o descumprimento de decisões judiciais e de pregar pelo cerceamento das instituições. Disse textualmente que isso pode configurar crime de responsabilidade. E votou pela continuidade do inquérito, questionado pelo Ministério Público, pela Advocacia Geral da União e por apoiadores do presidente. A sessão será retomada na próxima quarta-feira, 17. Mais autoritarismo. Enquanto se debate o inquérito das fake news, o governo federal insiste em seus arreganhos autoritários. A última é a autorização dada por Bolsonaro ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, para nomear reitores de universidades federais em caráter provisório e sem ouvir as instituições, usando a pandemia como desculpa. A medida provisória com esse teor deve ser recusada pelo Congresso e foi objeto de mais uma ação de inconstitucionalidade impetrada pelos partidos de oposição. Reabertura mal ajambrada. Enquanto isso, em todo o País Estados administra, uma abertura precipitada, desigual e sem critérios claros do comércio e da economia. O Estado de São Paulo iniciou seu protocolo dividido em cores, mas ainda vê os casos de covid-19 subirem assustadoramente. Ainda há falta de acordo quanto aos horários de funcionamento de estabelecimentos como shoppings e comércio de rua, mas já é possível verificar aglomerações em ruas como a 25 de Março. As cidades do interior paulista que iniciaram a abertura estão rapidamente retrocedendo alguns passos, o que mostra que o abre-fecha deve ser a tônica das próximas semanas, e enfraquecer politicamente os mesmos governadores que agora reabrem a economia por pressão política e econômica. Pausa. Esta newsletter e também nosso relatório semanal Fique de Olho fazem uma breve parada para o feriado de Corpus Christi. O BR Político Analisa não circulará na quinta e na sexta-feiras, e o Fique de Olho retorna na segunda-feira, dia 22. Tenham todos um excelente feriado, se cuidem e fiquem em casa se puderem. Por Marcelo de Moraes A despedida melancólica de Regina: 'Deu-se'. Três semanas depois de ter saído do governo, Regina Duarte foi oficialmente exonerada nesta quarta-feira, 10. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e encerra uma situação constrangedora para a atriz, já que continuava no posto - com todas as prerrogativas e vantagens - embora tivesse anunciado sua saída no mês passado Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Carla Zambelli em maio: 'Eu me preocuparia com Helder Barbalho' Mais uma vez, uma previsão da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) sobre operações da Polícia Federal se concretiza. Leia mais Centrão tenta mudar MP de última hora e Maia encerra sessão Um impasse fez a sessão da Câmara desta quarta-feira, 10, durar bem menos do que o previsto. O problema veio do Centrão, que defendendo as ideias do governo tentou mudar de última hora a MP que tratava das contribuições ao Sistema S. Leia mais PDT recorre ao STF para fixar limites para ação das Forças Armadas Para acabar com a dúvida sobre o alcance do artigo 142 da Constituição, o PDT ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Lei Complementar 97/1997. Essa lei repete o artigo 142 da Constituição que disciplina o uso das Forças Armadas. Leia mais