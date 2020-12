STF define nesta sexta-feira futuro político do Congresso Por Vera Magalhães Corte deve liberar Alcolumbre e Maia para disputar novos mandatos, mas caminhos de senador e deputado são diferentes a partir daí. Rolam os dados. As atenções do mundo político se voltam nesta sexta-feira para o Supremo Tribunal Federal. A corte decide em julgamento do plenário uma consulta feita pelo PTB (na verdade, o partido de Roberto Jefferson foi só um vetor, o caso chegaria ao STF de qualquer maneira) sobre a viabilidade jurídica e constitucional de os atuais presidentes da Câmara e do Senado concorrerem a novos mandatos nos cargos. Aliado. O relator não poderia ser melhor para os planos de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Gilmar Mendes é um antigo aliado de Maia e tem atuado em dobradinha com o comando do Legislativo em costuras, por exemplo, para conter ímpetos autoritários do presidente Jair Bolsonaro. Ele deverá indicar em seu voto que a reeleição das Mesas do Congresso é um assunto interna corporis do Poder, e não deve se pautar pelas limitações da Constituição impostas à reeleição de chefes do Executivo, eleitos pelo voto popular. A sondagem prévia aponta que a tese deve ter maioria no colegiado de 11 integrantes. E depois? Há controvérsias sobre os passos seguintes ao "talkey" do STF. Os mais afoitos por mais dois anos de Maia e Alcolumbre chegam a dizer que não seria preciso fazer nada, e ambos poderiam lançar suas candidaturas. Como a situação do senador do Amapá para buscar a recondução é simples, ele pode até emplacar essa tese mamão com açúcar. No caso de Maia não será fácil assim. Disputa. O grupo que lhe deu suporte nas eleições anteriores rachou. Parcela não desprezível do centrão está alinhada ao projeto do deputado Arthur Lira (PP-AL). que nesta semana sofreu mais um revés além da articulação de Maia: o Ministério Público apontou seu envolvimento num esquema de "rachadinha" de salários de funcionários de seu gabinete. Tudo que Bolsonaro não quer é ter mais relação com essa palavra e essa prática, que trazem ao centro do debate as agruras do filho Flávio Bolsonaro. O caso pode abalar a disposição do Planalto de apoiar a candidatura de Lira. E agora, Rodrigo? Mas a decisão de Maia também não é simples. Para alguém que gosta de ser visto como confiável pelo mercado, defensor das instituições e a figura capaz de conduzir a recuperação da economia ser visto como alguém disposto a virar a mesa das regras do jogo para se manter no poder não é o que se pode chamar de ideal. Caminho. Ele conta com o desacerto do Planalto e da equipe econômica em entabular as medidas de recondução da economia para se mostrar imprescindível. Quanto mais eles continuarem a bater cabeça, por exemplo, na votação do Orçamento e na saída para o substituto do auxílio emergencial, mais Maia pode ser visto como necessário na cadeira e fazer um discurso de que foi "para o sacrifício" em nome do País. 