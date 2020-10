Luis Roberto Barroso

, o vice-líder do governo Bolsonaro pego com notas de dinheiro na cueca. Recai de novo naquele caso em que o Senado pode descumprir a decisão, por entender que não cabe a um ministro do STF afastar um senador sem a autorização da Casa.

Gravidade. "A gravidade concreta dos delitos investigados também indica a necessidade de garantia da ordem pública: o Senador estaria se valendo de sua função parlamentar para desviar dinheiro destinado ao enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, num momento de severa escassez de recursos públicos e em que o país já conta com mais de 150 mil mortos em decorrência da doença", escreveu Barroso em sua decisão, que terá de ser analisada pela Mesa do Senado.

Eu, não. Bolsonaro tentou se esquivar ao máximo do caso que envolve seu vice-líder em desvio de recursos que deveriam ir para a Saúde. Disse que Rodrigues não é integrante do governo, e ainda tentou faturar com ação da Polícia Federal que ocasionou a apreensão do recurso colocado entre as nádegas do aliado.

9 a 1. O caso da cueca acabou roubando as atenções do outro episódio rumoroso da semana, que era a soltura e posterior fuga do traficante André do Rap. O STF, colocado nesse imbroglio graças à liminar do ministro Marco Aurélio Mello concedendo a soltura e posterior cassação por Luiz Fux. Nesta quinta, os ministros referendaram a decisão de Fux por 9 votos a 1.

Não façam mais isso. Mas nos votos os ministros procuraram rechaçar a ideia de que o presidente da Corte possa usar o expediente de cassar decisões dos colegas. Isso vem se tornando constante no Supremo, e causou irritação mesmo nos ministros que decidiram contra a liminar concedida por Marco Aurélio.