STF forma maioria a favor de inquérito das fake news Por Vera Magalhães Alexandre de Moraes lê mensagens com ministros da corte como alvos e diz que são 'bandidagem' . Segue o jogo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria pelo prosseguimento do inquérito que investiga fake news e ameaças contra ministros da corte e familiares, aberto no ano passado e alvo de ação de inconstitucionalidade movida pela Rede Sustentabilidade. Por enquanto são 8 votos favoráveis à continuação do inquérito, e ainda faltam votar três ministros: Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e Dias Toffoli, presidente da corte. Corte unida. Numa rara e histórica demonstração de que estão unidos, no propósito de blindar o Judiciário de ameaças vindas de Jair Bolsonaro, ministros, parlamentares e militantes bolsonaristas, os ministros deram votos contundentes e fortes contra os arroubos golpistas e as violências cada vez mais explícitas. Exposição. Pela primeira vez, Alexandre de Moraes, relator do inquérito, tornou público o teor de mensagens direcionadas aos magistrados e seus familiares. Algumas delas falavam em assassinar ministros e estuprar mulheres e filhas de integrantes da corte máxima da Justiça brasileira. "Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo", dizia uma das mensagens. "Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem, criminalidade", afirmou, bastante veemente. Todos juntos. A gravidade das ameaças e de atos como o do último domingo, quando militantes bolsonaristas atiraram rojões em direção ao STF, levaram a que mesmo ministros que sempre tiveram restrições a aspectos do inquérito, como sua abrangência de objeto e seu prazo indefinido, passassem por cima das questões formais para se concentrar no ponto de Moraes: o de que liberdade de expressão não é biombo para a prática de crimes. Bolsonaro e as ameaças. Acuado pelas sucessivas demonstrações, por parte do STF, de que seus atos serão contidos pelo Judiciário, Bolsonaro reforçou as bravatas de que pode dar um "basta" ao que chama de interferência do outro Poder em seu governo. Falou na frente do Alvorada que não foi ele a dar o primeiro passo, mas que não pode "escutar calado" enquanto "direitos são violados". Aras na muda. A evolução das investigações no outro inquérito correlato ao das fake news, que apura especificamente o financiamento e a organização de atos golpistas, mostra um certo distanciamento de Augusto Aras de Bolsonaro, o que é um dos fatores mais importantes a serem observados para que se meça o grau da crise política e as possibilidades de que um processo de impeachment avance. Aras, que já havia pedido a prisão de militantes bolsonaristas e a quebra de sigilos de parlamentares bolsonaristas, foi célere em denunciar a extremista Sara Winter. Por Marcelo de Moraes Novo ministro quer armistício, mas guerra está longe do fim. No seu discurso de posse, o novo ministro das Comunicações, Fábio Faria, deixou clara sua fama de político conciliador. Pediu um "armistício patriótico" e afirmou que "é hora de pacificar o País". A fala foi feita diante de alguns dos principais integrantes dessa guerra política. Ouviram o discurso Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas, apesar da fala, a perspectiva de pacificação parece distante.