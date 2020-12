STF já tem quatro votos para permitir que Alcolumbre e Maia possam se reeleger Por Marcelo de Moraes Em votação virtual, que pode ir até o dia 14, bastam mais dois votos favoráveis para aprovar a mudança nas regras para a disputa das presidências do Senado e da Câmara. Virada de mesa. Como todas as articulações políticas indicavam, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão próximos de formar maioria para permitir que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), possam tentar uma nova reeleição para os cargos. Na votação virtual, que pode durar até o dia 14, os ministros publicam seus votos digitalmente, sem debates no plenário e sem exposição pública pela transmissão do julgamento. Quatro ministros já concordaram com uma interpretação para lá de elástica, em que os candidatos à Mesa só podem se reeleger ou serem reconduzidos por uma vez. Mas essa regra só pode valer a partir de agora por causa do princípio da anualidade. Como falta menos de um ano para a próxima eleição (será em fevereiro), Alcolumbre e Maia não podem ser afetados por essa decisão e ficarão liberados para a disputa se a maioria se formar. Contorcionismo. Num longo parecer de 64 paginas, o relator Gilmar Mendes estabeleceu sua interpretação de impor limites para a reeleição ou recondução apenas a partir do próximo pleito. Assim, nesse contorcionismo Alcolumbre pode tentar se reeleger, mesmo sendo uma nova legislatura, e Maia pode conseguir seu quarto mandato seguido. Além de Gilmar, votaram a favor do parecer Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. O ministro Kassio Nunes Marques liberou apenas a reeleição de Alcolumbre, barrando a de Maia. Já Marco Aurélio Melo votou contra tudo. Ainda faltam as manifestações de cinco ministros: Rosa Weber, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luís Roberto Barroso e o presidente Luiz Fux. Como a votação é virtual, os ministros podem registrar seus votos a qualquer instante. Jogo jogado. Antes mesmo da conclusão do julgamento, as críticas à possibilidade de mudança na regra são fortes e reclamam do casuísmo. Mas, com um Judiciário acostumado ao protagonismo político, não se pode dizer que há surpresa nesse encaminhamento da votação. Ainda mais num processo que envolve dois políticos experientes e influentes como Maia e Alcolumbre. Precisa de votos. A alteração da regra não elimina a necessidade de obter apoios. Para Alcolumbre, a situação parece mais bem encaminhada, já que não há apareceu ainda nenhum candidato de oposição. Na Câmara, a história é outra. Com um colégio eleitoral muito maior (513 deputados), as candidaturas brotam todos os dias, nem que seja para serem retiradas no minuto seguinte. Mas a briga se afunilou entre Maia ou algum candidato apoiado por ele contra o líder do PP, Arthur Lira (AL), que tem as bençãos de Jair Bolsonaro. Ambos têm se movido em busca dos votos. Mas se Maia sofre rejeição por causa da possível virada de mesa (ele não assume a candidatura), Lira teve seu nome torpedeado pelos processos que correm contra ele, incluindo uma suposta prática de "rachadinha" em Alagoas. Tudo parado. O grande efeito colateral de todo esse processo é que quase nada anda no Congresso, enquanto a disputa não termina. As votações importantes já tinham parado por causa das campanhas eleitorais. Agora, podem seguir travadas por mais tempo, enquanto esse cenário político não se define. Enquanto isso, não se aprova orçamento, as reformas ficam congeladas e a agenda de projetos para a retomada da economia vai se encaminhando para a bacia das almas, sem dó, nem pena. Por Vera Magalhães STF, de novo, faz da Constituição letra morta. Não existe casuísmo constitucional "virtuoso". Não importa se os ministros do Supremo Tribunal Federal entendem que Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, ambos do DEM, são peças importantes em algum xadrez político e institucional que têm em mente. Ou pior: isso importa para pior. Essas questões não podem ser levadas em consideração quando se decide algo que diz respeito ao ordenamento constitucional na Corte constitucional de um País. 