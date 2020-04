STF suspende nomeação de Ramagem na PF

Em posse de ministros, Bolsonaro oscila entre aceno a ministros e crítica sutil a decisão 'monocrática'' . Não rolou. O STF segue na toada de tolher o que considera arbítrios do presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes concedeu liminar em mandado de segurança impetrado pelo PDT contra a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Justificou a decisão em 15 páginas, em que evoca outras ocasiões em que o STF exerceu seu poder de controle de constitucionalidade de atos de outros Poderes e a doutrina para embasar a decisão. Alegou que a PF não é polícia política a serviço do governo e que a proximidade de Ramagem com a família Bolsonaro configura tentativa de aparelhar a instituição. Sentiu o golpe. Bolsonaro sustou a indicação de Ramagem, numa demonstração de que não ia tentar medir forças com o Supremo. Também usou a solenidade de posse dos novos ministro da Justiça e advogado-geral da União para fazer acenos ao STF, fazendo mesuras a Dias Toffoli e Gilmar Mendes, presentes ao ato. Mas também não conseguiu deixar de mostrar contrariedade: disse que a decisão de Moraes foi "monocrática" e questionou se ela não fere a independência dos Poderes. Day after do "e daí?". Bolsonaro estava irritado pela manhã, quando saiu de um café da manhã com empresários e deputados bolsonaristas para dizer que a imprensa tentou distorcer sua fala do dia anterior, quando mandou o já clássico "E daí?" diante do número de mais de 5.000 mortos por covid-19. Voltou a criticar governadores e prefeitos e disse que não se pode colocar na sua "conta" o recrudescimento da crise de coronavírus por conta da decisão do Supremo que o impediu de revogar medidas de Estados e municípios. Não desiste nunca. Bolsonaro demonstrou em duas ocasiões que não desistiu de nomear Ramagem para a PF. Na posse dos ministros, disse que o "sonho" de Ramagem ir para a PF não estava arquivado. Depois, contrariou determinação da AGU de não recorrer da decisão de Moraes para dizer que quem manda é ele. "Eu quero o Ramagem. É uma ingerência, né? Mas vamos fazer tudo para o Ramagem. Se não for, vai chegar a hora dele e eu vou botar outra pessoa."

O apetite do Centrão. Antes de Sérgio Moro deixar o Ministério da Justiça, parlamentares do Centrão negociavam seu apoio ao governo de Jair Bolsonaro topando aceitar cargos menos vultosos. O aceno com postos de segundo e terceiro escalões era visto com bons olhos e as ofertas eram consideradas atraentes.Com a queda de Moro e a abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar sua denúncia, a crise se ampliou bastante. E o apetite de parlamentares do Centrão também. Leia mais.