STJ mantém Witzel afastado por 6 meses Por Vera Magalhães Foram 14 votos a favor e um contra na Corte Especial do tribunal para manter decisão liminar de ministro . Referendado. A decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves que, na semana passada, afastou o governador do Rio, Wilson Witzel, foi mantida nesta quarta-feira pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo dilatado placar de 14 votos a 1. O órgão do STJ decidiu manter Witzel afastado por 180 dias, mas é possível que, antes disso, avance o processo de impeachment contra ele na Assembleia Legislativa do Rio. Ênfase. No julgamento, de mais de cinco horas, os ministros destacaram a gravidade das acusações, com graves lesões à ordem pública. Um dos ministros, Sérgio Kukina, chegou a votar favoravelmente à prisão preventiva de Witzel, mas não teve a adesão dos demais magistrados. Dois ministros, apesar de acompanharem a decisão de Gonçalves, criticaram o fato de ele ter tomado decisão tão séria de forma monocrática. Antes e agora. É importante lembrar algo que já destacamos no BRPolítico: o fato de que Witzel é um subproduto do bolsonarismo, eleito na esteira da família Bolsonaro e graças ao mesmo sentimento que permitiu a eleição do "capitão" para a Presidência. O rompimento de ambos nada tem a ver com divergências ideológicas ou pela discordância de Bolsonaro para com práticas ligadas à corrupção: se deu unicamente porque Witzel foi acometido por um surto de grandeza e passou a se apresentar como candidato a presidente logo nos primeiros meses de governo. E isso, no léxico bolsonarista, é bem pior que desviar recursos públicos. A revolta da vacina. E um dia depois de o presidente lançar sua última mania negacionista, a de advogar a não-obrigatoriedade da vacina para a covid-19, sobre o que escrevi hoje na minha coluna no Estadão, o dia foi tomado por reações: de bolsonaristas fazendo coro à falsa pregação liberal, e de especialistas, oposicionistas e cientistas salientando a importância da vacinação obrigatória para debelar a pandemia. Liberal? O fraquíssimo argumento de Bolsonaro, repetido em coro pelos filhos e demais acólitos, é que a decisão de se vacinar ou não deve ser pessoal. O argumento pretensamente liberal cai por terra quando se analisa a pregação dos mesmos personagens contra a liberação do aborto ou das drogas, por exemplo. Cadê o liberalismo nessa hora? E o argumento "cristão" de defesa da vida, como fica diante de um vírus que é letal em tantos casos e já matou 123 mil brasileiros? Além disso, o próprio Bolsonaro assinou uma lei em fevereiro que permite tornar a vacinação compulsória no âmbito da pandemia. Enquanto isso... Com o negacionismo bolsonarista e o tombo no PIB ainda ecoando no noticiário, no mercado e internacionalmente, o dia foi tomado por uma efeméride para lá de extemporânea: o lançamento da nota de R$ 200. Com o consumo em retração, o uso maciço de operações eletrônicas, ainda mais em semi-quarentena, e a dificuldade de troco para as transações em dinheiro muitos especialistas questionam se havia demanda para esse lançamento. Além disso, o design pouco inspirado da nota, estampada por um lobo guará, gerou inúmeros memes nas redes sociais. É, tudo uma questão de prioridades, não é mesmo? Por Marcelo de Moraes Paulo Guedes 2.0 se aproxima da política. Pelas redes sociais, o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros fez nesta quarta-feira, 2, uma atenta observação sobre a mudança de atitude que a equipe econômica terá de adotar se quiser ver as reformas avançarem. "Agora que acabou o sonho de um Big Bang Liberal no Brasil, a equipe econômica vai ter que voltar a gerenciar as reformas com realismo politico e, principalmente, com uma agenda inteligente que considere como funciona a classe politica no Brasil", disse. E alertou: "É uma situação mais difícil que nos anos FHC, pois hoje temos novamente os militares dando palpites na questão econômica. Vamos ter fé!!", escreveu. 