Surpresas no pacote de Natal de Bolsonaro Por Vera Magalhães Presidente extingue cargos e decreta sigilo sobre dados de redes sociais Saldão. O governo Jair Bolsonaro extinguiu, por decreto, 27,5 mil cargos em todos os níveis da administração federal, e vedou a realização de concursos para o preenchimento de 68 profissões em universidades federais e instituições federais de ensino. Do total de cargos, mais de 14 mil estão desocupados e serão extintos de imediato. Os demais serão suprimidos à medida que seus ocupantes se aposentem. Congelados. Além dos cargos extintos, foram proibidos concursos para a contratação de instrumentadores cirúrgicos, auxiliares de enfermagem, operadores de câmeras, jornalistas, cenógrafos, publicitários, sanitaristas e músicos terapeutas, entre outras profissões. O Ministério da Economia justificou que os cargos não são condizentes com a estrutura do governo federal. Gato. No saldão de fim de ano, o Estadão revelou ainda que o governo está usando a Lei de Direitos Autorais para colocar em sigilo o monitoramento que faz das redes sociais, driblando a Lei de Acesso à Informação Pública. O Secom da Presidência recusou pedido da reportagem para ter acesso a todos os relatórios produzidos no ano dizendo que eles são propriedade intelectual da agência que os produziu. Bancos. Na liquidação final pré-natalina também foi enviado ao Congresso um projeto de Resolução Bancária, que, entre outras medidas, permite socorro de recursos do Tesouro a bancos privados, o que hoje é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.Segundo o texto, o dinheiro do Tesouro só será usado para socorrer bancos depois de esgotadas todas as outras fontes, e o patrimônio dos controladores será usado para reverter o prejuízo. Vem aí um novo Proer do governo Bolsonaro?