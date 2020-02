Paralisada por uma chuva muito maior do que a média para o período, São Paulo é mais um exemplo de como os grandes centros urbanos do País não estão preparados para os efeitos provocados pelas mudanças climáticas.

Sem novidade. Todos os anos, as chuvas fortes se repetem pelo Brasil afora, nessa época. Ou seja, mesmo com uma intensidade absurdamente acima da média, temporais como o desta segunda são esperados. Aconteceu em Belo Horizonte e em outras cidades mineiras há duas semanas. Não é uma novidade. Assim como não é novo o fato de ver as autoridades das grandes cidades se agarrarem nas mesmas desculpas conhecidas, citando recordes no volume de chuva - de fato, foi a segunda maior chuva para o mês de fevereiro desde 1983. Mas os efeitos provocados pelas mudanças climáticas já deveriam estar sendo mais do que considerados nessa equação. As chuvas vão aumentar. Portanto, precisam melhorar as estratégias de prevenção. Apelar para as velhas desculpas de sempre, com o perdão do trocadilho, é chover no molhado.

Porta arrombada. O drama das pessoas tentando se virar em São Paulo para se salvar e/ou proteger seus bens das chuvas deflagrou uma gritaria contra a falta de prevenção adequada para esse tipo de problema. "Em função das chuvas torrenciais, São Paulo está um caos. As autoridades públicas precisam agir para dirimir os danos, mas se nada for feito estruturalmente não haverá cidade em condições de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. A tragédia se repetirá ano após ano", afirmou a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva.

Agenda urbana. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, me disse que essas chuvas mostram como existe também uma necessidade de se avançar na chamada agenda ambiental urbana. "Precisamos ter mais áreas verdes urbanas para melhorar a permeabilidade das cidades", disse. "Há também a necessidade de se fazer um melhor ordenamento territorial, cuidar melhor da gestão de lixo e da coleta. Essas são coisas importantes", diz. E lembra: "Essa parte de ocupação e ordenamento do solo é matéria de competência municipal".

Não vai melhorar. Salles concorda que não é possível ignorar também os efeitos provocados pelas mudanças climáticas. "As cidades precisam investir na adaptação de suas infraestruturas para dar conta das chuvas mais fortes, que têm ocorrido com as mudanças climáticas", reconhece.

Vão discutir nos debates? Em ano de eleição municipal, esse tema precisará ser tratado como obrigatório pelos candidatos às prefeitura. Só que, até hoje, isso raramente foi abordado. Se esse erro se repetir, é provável que também se multipliquem mais dias caóticos como o desta segunda em São Paulo.