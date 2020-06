Toffoli pede a Bolsonaro para não ter mais 'atitudes dúbias' em relação à democracia Por Marcelo de Moraes Presidente do STF pediu trégua entre Poderes ao participar de ato promovido por 200 entidades da sociedade civil em defesa do Tribunal e da democracia . Voltei. Depois de 15 dias afastado por causa de uma pneumonia, Dias Toffoli reassumiu, nesta segunda, a Presidência do Supremo Tribunal Federal e fez um discurso muito forte em defesa da democracia e da Corte. Conhecido pelo estilo conciliador, aproveitou evento promovido pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), para lançamento de um manifesto em defesa da democracia, para aumentar e muito seu costumeiro tom moderado. Pela primeira vez, cobrou publicamente de Jair Bolsonaro que pare de ter "atitudes dúbias" em relação à democracia. Recado. A fala dura foi vista no Judiciário como um posicionamento oficial forte da instituição em resposta aos constantes ataques e ameaças ao STF feitos por bolsonaristas. "Não é mais possível, e aqui dialogo com presidentes de Poderes, em especial ao presidente Jair Bolsonaro, atitudes dúbias", disparou Toffoli. O ministro afirmou ter relação harmoniosa com Bolsonaro e com o vice-presidente general Hamilton Mourão e lembrou-os do compromisso com a democracia. "Eles juraram defender a Constituição e são democratas. Chegaram ao poder pela democracia, merecem nosso respeito, mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade", acrescentou Toffoli. Muito ruído. O presidente do STF ressaltou que esse tipo de atitude causa ruído tanto dentro, quanto fora do País, com consequências ruins para todos. "Essa dubiedade impressiona e assusta a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Precisamos de paz institucional, prudência, união no combate à covid-19 e isso se dá através da democracia. É com a Constituição que vamos buscar as soluções possíveis", afirmou. Troca pelo quê? Para não fugir 100% ao estilo conciliador, o ministro defendeu que os Poderes possam estabelecer uma trégua em nome do combate à pandemia do coronavírus. Apesar disso, acabou voltando ao debate original, reclamando dos ataques ao Supremo. "Demitir os ministros do STF e colocar o que no lugar? Fazer o quê? Trazer o que como solução? Isso não está dentro de nossa carta política", lembrou. Advertência. A queixa feita por Toffoli contra o comportamento dúbio do presidente ganha mais peso ainda porque o Judiciário começa a julgar, nessa semana, vários processos que envolvem - e ameaçam - o futuro do governo. No TSE, há oito Ações de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) que pedem punição para a chapa formada por Bolsonaro e Mourão. Duas delas serão discutidas amanhã, mas devem ser arquivadas. Mas há outras no radar, como a que trata do suposto disparo ilegal de mensagens na campanha, que são bem mais complicadas. Na quarta, o STF deve aprovar a manutenção do inquérito que investiga as fake news e as ameaças contra o Tribunal e seus integrantes, num processo que pode dar muita dor de cabeça para o presidente e seus aliados. Assim, o recado de Toffoli funciona também como uma espécie de alerta, mostrando que o STF tem instrumentos para conter eventuais ameaças à democracia. Por Vera Magalhães O pretexto não rolou, mas Bolsonaro insiste. O pretexto pelo qual os mais radicais da tropa de choque bolsonarista esperavam não aconteceu. Os atos de domingo, 7, contra o governo Jair Bolsonaro foram pacíficos. O único incidente registrado em São Paulo aconteceu no fim da tarde, já na dispersão dos manifestantes, e, segundo a própria Polícia Militar, foi provocado por depredações de pessoas desgarradas da manifestação. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Moro: 'Não tem como dar certo' O ex-ministro Sérgio Moro não poupou de críticas o governo pela condução da crise do combate ao coronavírus. Mesmo sem citar especificamente o Ministério da Saúde, a comparação feita pelo ex-juiz é uma referência óbvia à situação enfrentada pela Pasta. Leia mais Bolsonaro diz que 'forças nada ocultas' o 'açoitam' Jair Bolsonaro citou a frase erroneamente atribuída a Jânio Quadros em sua carta de renúncia à Presidência em 1961 em uma postagem em sua conta no Twitter nesta segunda-feira, 8. "Forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o residente da República das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança. Com fé em Deus e no povo seguirei meu destino de melhor servir ao meu país", escreveu o presidente. Leia mais OMS pede 'transparência' ao Brasil com dados da covid-19 A Organização Mundial da Saúde (OMS) reagiu nesta segunda, 8, às mudanças feitas pelo governo federal na divulgação das estatísticas da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A entidade pede "transparência" e solução rápida para a "confusão" no País. Leia mais