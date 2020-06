Novo revés atinge Bolsonaro no momento em que, por orientação do presidente, Ministério da Saúde passa a atrasar diariamente boletim de casos e óbitos

.

Brasil na boca do sapo. Se o Brasil já era case em sites, jornais e publicações científicas de condução política desastrosa do enfrentamento ao novo coronavírus, agora o diagnóstico veio diretamente da boca de Donald Trump, aquele a quem os bolsonaristas devotam máxima lealdade. Em pronunciamento, o presidente norte-americano citou o Brasil como exemplo de má condução da pandemia e disse que, se lá ele fizesse o que se faz aqui, os Estados Unidos teriam milhões de mortos.

Eu, hein? "Se você olha para o Brasil, eles estão num momento bem difícil. E, falando nisso, continuam falando da Suécia. Voltou a assombrar a Suécia. A Suécia também está passando por dificuldades terríveis. Se tivéssemos agido assim, teríamos perdido 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2,5 milhões ou até mais", disse Trump. Os Estados Unidos são o país com maior número de casos de covid-19 no mundo. Ao citar Brasil e Suécia, Trump tenta escapar das críticas às próprias ações na crise e se dissociar dos países que negaram a gravidade da pandemia.

Transparência zero. As críticas do "amigo" de Bolsonaro chegam num momento em que o Ministério da Saúde sabota a transparência na divulgação dos dados diários da covid-19. Essa comunicação, que era sistemática, diária e feita por técnicos e pelo ministro no tempo de Henrique Mandetta, começou a rarear na breve gestão de Nelson Teich e, agora, é feita sempre depois das 22h. Esta sexta-feira é o terceiro dia em que a comunicação é postergada, por orientação de Jair Bolsonaro, para que os números não sejam mostrados nos principais telejornais da noite. O Brasil já superou os 33 mil óbitos pelo novo coronavírus, e ainda estamos registrando recordes diários, o que coloca em xeque as avaliações de que já estaríamos chegando no pico de contaminação.

Nem aí. Mas a pandemia é um assunto que passa ao largo das preocupações do presidente. Na live que fez na quinta-feira, o presidente levou o olavista Filipe Martins para caracterizar opositores do presidente como terroristas e contradizer as conclusões da CPMI e do inquérito das fake news. Aproveitou para condenar nota técnica do Ministério da Saúde sobre política de contracepção em tempos de pandemia, por citar casos de aborto já previstos em lei. Conclusão: a equipe de saúde da mulher da pasta, que está toda loteada por militares, foi exonerada. Nem uma palavra do presidente sobre as mais de 1.400 mortes registradas em 24 horas por covid-19 na tal live.

Proselitismo. Nesta sexta, o presidente levou um grupo de líderes evangélicos até a rampa do Planalto, que tem sido palco de seus atos semanais contra os demais Poderes. Desta vez, Bolsonaro e os evangélicos oraram contra a "baderna" e para que o STF se "ilumine". É mais uma tentativa de intimidação do Poder, que conduz várias investigações que atingem o presidente, auxiliares e aliados.

Domingo à vista. Um dos focos de tensão é a realização ou não de protestos neste domingo. Organizadores de atos em oposição ao presidente, contra o racismo e a favor da democracia confirmaram sua realização em várias cidades, inclusive em São Paulo. Atos em prol do governo devem dividir espaço com os contrários, o que aumenta o potencial de confrontos e pode servir de pretexto para a radicalização ainda maior do discurso de Bolsonaro e de seus seguidores.