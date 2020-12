Comitê recomenda aprovação do fármaco da Pfizer pela FDA, e Butantan começa a fabricar vacina mesmo sem validação da Anvisa

.

Corrida da vacina. A corrida pela chegada da vacina contra o novo coronavírus se acelera a cada dia. Nos Estados Unidos, o comitê de assessoramento da FDA, a agência sanitária do País, recomendou a aprovação da vacina da Pfizer, que teria uma eficácia de 95%. A reunião do comitê técnico levou oito horas, e agora depende da FDA a aprovação do imunizante.

Produção in loco. No Brasil, o Instituto Butantan começou nesta quarta-feira a fabricar a Coronavac, após convênio com o laboratório chinês Sinovac. Isso se dá antes da apresentação de resultados da fase 3 de testes, a que vai comprovar a eficácia da vacina. Segundo o governador João Doria Jr., os resultados dos testes serão submetidos à Anvisa no próximo dia 15, terça-feira que vem. O Butantan anunciou a contratação de mão de obra extra e de turnos adicionais de trabalho no instituto para a produção de grande quantidade de doses.

Enquanto isso, no Alvorada... Jair Bolsonaro protagonizou mais uma live daquelas. Voltou a defender cloroquina, hidroxicloroquina, invermectina e a não-decretação de medidas restritivas ao comércio e a outras atividades científicas. Onze meses depois da pandemia, quase 180 mil mortos e a segunda onda presente em todos os Estados e o presidente segue preso aos conceitos do início do surto. Vacina? Não, não tocou no assunto.

E a política? Bolsonaro usou a live para negar que vá usar o Ministério do Turismo para influenciar na eleição para a presidência da Câmara. Disse que o sanfoneiro e ex-presidente da Embratur será efetivado no cargo, e não interino apenas para atrair o apoio de partidos a Arthur Lira (PP-AL). Defendeu a troca de partidos que fez ao longo de sua carreira como deputado e afirmou que está cada vez mais "harmônico" com os partidos e com o parlamento. Afirmou que a imprensa o criticava quando não conversava com partidos, e agora o critica porque ele conversa. "Estamos dialogando com quase todos os partidos", afirmou.

Saudade da esquerda. Bolsonaro aproveitou para dar uma alfinetada na esquerda. "Vou negociar pauta de armamentos com o PT? Livre mercado com o PC do B? Pauta de costumes com o PSOL? É ruim, hein?" No melhor estilo Johnny Bravo, personagem de cartoon que costuma enaltecer, Bolsonaro disse que não ganhou nem perdeu nas eleições municipais. "Tinha zero prefeito e continuei com zero", disse, em tom debochado.

Meio ambiente. O presidente também repetiu suas platitudes sobre o meio ambiente, dizendo que índios vão ganhar royalties com a exploração de minérios em terras indígenas, que as queimadas se devem apenas à estiagem e que a regularização fundiária proposta por ele vai ajudar a mapear devastação ilegal das florestas. Defendeu os novos equipamentos que estão sendo adquiridos para mapear as queimadas e as derrubadas de árvores e disse que os ambientalistas querem "melar" seus projetos.