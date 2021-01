Vacinação já começa a ser feita nos Estados, mas logística ainda atrapalha Por Marcelo de Moraes Depois de São Paulo, outros Estados começaram a imunização contra a Covid, mas com atraso na entrega das vacinas. Começou. Depois de São Paulo iniciar, no domingo, as primeiras vacinações contra a Covid-19, o processo se espalhou hoje pelos outros Estados do País. Como sempre, a logística preparada pelo Ministério da Saúde não saiu como o planejado e a entrega dos imunizantes acabou atrasando. Mesmo assim, Estados como Rio, Goiás, Santa Catarina e Piauí já conseguiram, à tarde, vacinar profissionais de saúde, grupo priorizado no início do processo. E, claro, aumentaram a esperança de seus habitantes pelo fim da pandemia nos próximos meses. Braços abertos. No domingo, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, criticou o governador de São Paulo, João Doria, reclamando dele fazer um "show de marketing" na vacinação. No Rio, o governador Claudio Castro e o prefeito Eduardo Paes fizeram a primeira vacinação em pleno Cristo Redentor, cartão postal da cidade. Mais marketing impossível. Mas, dessa vez, ninguém resmungou contra. E nem faz sentido reclamar disso. Porque, o que importa, de fato, é ter cada vez mais gente vacinada. Dificuldades. Se a largada da vacinação foi finalmente dada, há uma preocupação com a sua continuidade. O Instituto Butantã, que distribui a Coronavac, vai depender, em breve, de receber mais insumos vindos da China para produzir mais doses da vacina e pode haver demora nessa remessa. No caso da vacina de Oxford, fabricada pela AstraZeneca, o problema é pior ainda. Não existe sequer data confirmada para seu envio da fábrica na Índia. Segundo o ministro Pazuello, todos os dias há conversa diplomáticas com os indianos para definir quando as duas milhões de doses contratadas serão enviadas ao Brasil. O próprio Jair Bolsonaro se encontrou hoje com o embaixador da Índia, mas não há definição sobre prazo. E, sem isso, por enquanto, o que há é a Coronavac mesmo. Azedou. Depois de assistirem Doria organizar a primeira vacinação no País, os governistas não esconderam seu mau humor. Politicamente, o estrago foi grande. Jair Bolsonaro passou os últimos meses minimizando a pandemia e nunca deu a menor pelota para a Coronavac. Pelo contrário, a menosprezou e disse que seu governo não a compraria. Com quase 210 mil mortes pela Covid no Brasil, a pressão sobre o governo aumentou demais e Bolsonaro não teve alternativa a não ser a de adotar a Coronavac. Hoje, com a cara abatida, o presidente falou que a vacina era do Brasil e não de um governador. Uma tentativa inútil de recuperar algum crédito nesse processo. Tenta outra. Bolsonaro ainda fez, nesta segunda, uma de suas tradicionais falas estilo cortina de fumaça sobre a ditadura para tentar mudar de agenda. Ele disse que são as Forças Armadas que definem se as pessoas viverão numa democracia ou ditadura. No meio da empolgação pelo início da vacinação, ninguém deu muita bola para a bravata. Desgaste. Mais do que precisar recuar de suas críticas contra a Coronavac, Bolsonaro sentiu mesmo foi o desgaste político. Seu comportamento negacionista diante do coronavírus tem lhe custado popularidade. Além disso, a tragédia da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, com doentes morrendo asfixiados, parece ter se tornado uma especie de ponto de virada, indicando uma impaciência da opinião pública. O governo vem sendo apontado como tendo ignorado avisos prévios que o oxigênio poderia acabar. Com isso, foi reaberta a conversa sobre o impeachment presidencial. Mas isso não é simples de acontecer. E os votos? Apesar de os partidos de esquerda prometerem apresentar um pedido de impeachment para os próximos dias, é óbvio que um movimento desse tipo só prospera se tiver apoio de outros grupos políticos. Mas a esquerda acha que os votos necessários para o impeachment podem surgir ao longo dessa discussão. É uma aposta. Eles alegam que Bolsonaro teria cometido crime de responsabilidade na condução do combate ao coronavírus e também na tragédia de Manaus. Essa linha de ação precisará receber respaldo de forças expressivas do Congresso para conseguir avançar e isso, hoje, é bastante questionável. Mas é inegável que a crise da pandemia aumentou a vulnerabilidade política do presidente. Caberá a ele tentar se blindar dos ataques e buscar uma recuperação de sua imagem. 