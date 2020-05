VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER

Multa e desgaste de imagem explicam uso de máscara por Bolsonaro

A partir desta segunda-feira, decreto do governo do Distrito Federal fixa multa de R$ 2 mil para quem não utilizar máscara, como forma de prevenir o espalhamento do novo coronavírus. A entrada em vigor da medida ajuda a explicar por que, depois de semana afrontando todas as recomendações de distanciamento social, afastamento físico e uso do acessório o presidente Jair Bolsonaro apareceu usando uma máscara na paradinha diária na grade do Palácio da Alvorada. Leia mais

Marinho faz 'live' com TCU para defender projetos

O ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), alvo de oposição interna no governo por parte de Paulo Guedes (Economia), está se mexendo para construir apoio externo aos projetos de sua pasta. Leia mais

Para 41%, militares deveriam deixar de apoiar Bolsonaro, mostra pesquisa

Pesquisa exclusiva feita pelo Ideia Big Data para o BR Político aponta que 47% dos brasileiros não acreditam que os militares, grupo importante no governo Jair Bolsonaro, apoiariam qualquer gesto ou ato do presidente que colocasse em risco a democracia. Outros 26%, no entanto, avaliam que o apoio dos militares a Bolsonaro é total e incondicional. A pergunta fazia menção ao fato de Bolsonaro ter participado, no último dia 3, de atos que pregavam o fechamento do Congresso e do STF e intervenção militar, e ter declarado que não admitiria mais "interferência" dos demais Poderes em seu governo, para o que disse contar com aval dos militares. Leia mais