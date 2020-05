Vídeo de reunião ministerial aumenta pressão sobre Bolsonaro Por Marcelo de Moraes Segundo pessoas que viram a gravação, conteúdo seria "devastador" contra o presidente e provaria a tentativa de interferência no comando da Polícia Federal. Devastador. Dentro do inquérito do Supremo Tribunal Federal que investiga denúncias feitas por Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro, foi exibida para as partes envolvidas a gravação da reunião ministerial do dia 22 de maio. A reunião foi uma das evidências citadas por Moro como capaz de provar que o presidente tentou interferir na direção da Polícia Federal e na superintendência do Rio. Segundo pessoas que assistiram a exibição, o conteúdo do vídeo é "devastador" para Bolsonaro e mostraria sua intenção de proteger seus filhos com essa mudança. Ele que lute. Moro foi um dos que acompanharam a exibição da gravação em Brasília. Em nota oficial, afirmou que o vídeo confirma as informações que tinha dado em seu depoimento à Polícia Federal. No depoimento, o ex-ministro da Justiça não disse que Bolsonaro cometeu crime, mas lista vários itens onde pode ser constatada a tentativa de interferência. A reunião ministerial foi uma delas. Segundo um dos presentes à sessão, a estratégia faz com que Moro não precise acusar formalmente o presidente. O próprio vídeo deixaria a interferência do presidente explícita. Caberia a ele tentar se explicar. Contra-ataque. Bolsonaro acabou comentando o vídeo afirmando que não fez nenhuma referência à Polícia Federal ou Superintendência do Rio na reunião. Disse ainda que se referiu a garantir a proteção da segurança de sua família. Em mais uma fala confusa e, para variar, sem acompanhamento de advogado, chegou a contar que a facada que sofreu poderia ser um ataque a um de seus filhos. Com a pressão política aumentando, a Bolsa caiu e o dólar chegou a ser cotado em R$ 5,88 durante o dia. Derretendo. Bolsonaro também teve outro dissabor com a divulgação da pesquisa CNT/MDA, que mostrou queda expressiva da sua popularidade e da avaliação do governo. Na opinião de 43,4% dos entrevistados, o governo é ruim ou péssimo. Em janeiro, o índice era de 31%. Para 32%, a gestão de Jair Bolsonaro é positiva e para 22,9% o governo é regular. A desaprovação do desempenho pessoal do presidente também despencou, chegando a 55,4%. Namoro difícil. E depois de fechar um acordo político com o Centrão em troca do velho toma lá, dá cá, Bolsonaro viu o grupo não conseguir cumprir a promessa de aprovar na Câmara a MP da regularização fundiária, conhecida como MP da grilagem. A polêmica medida sofre grande resistência da oposição, impulsionada por uma campanha liderada por artistas, e a proposta acabou sendo retirada da pauta. O Centrão, que reclama da demora e do critério da entrega de cargos, fez corpo mole na discussão. Agora, o assunto poderá voltar sob forma de um projeto de lei. Que será relatado, claro, por um integrante do Centrão. Perto de mil. O Brasil registrou mais 881 mortes nesta terça-feira pelo coronavírus. O novo recorde acontece um dia depois de Jair Bolsonaro, novamente, tentar passar por cima da estratégia de isolamento social, decretando que academias, salões de beleza e barbearia são atividades essenciais, e, portanto, podem funcionar mesmo na pandemia. Com as mortes diárias se aproximando de mil, governadores e prefeitos reagiram à medida de Bolsonaro avisando que pretendem ignorar a ordem solenemente. Sem chegar ainda ao pico da doença, até governadores aliados do presidente, como Ibaneis Rocha (DF), anunciaram que manterão essas atividades paralisadas. Fritura. Além do revés imposto pelos governadores, Bolsonaro ainda tenta administrar o mal estar formado com a fritura explícita que o ministro da Saúde, Nelson Teich, vem sofrendo. O presidente sequer o comunicou sobre o decreto que liberava as academias e salões e as redes bolsonaristas defendem sua saída. O ministro está no cargo há menos de um mês e fez campanha ao lado de Bolsonaro. Mas tem sido criticado por não apoiar explicitamente o fim do isolamento social como deseja o presidente. Por Vera Magalhães Versão de Bolsonaro 'não se sustenta' com vídeo, diz fonte. Uma fonte que teve acesso à íntegra do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril que é um dos elementos-chaves do inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura as investigações do ex-ministro Sérgio Moro disse nesta terça-feira ao BR Político que a versão dada nesta tarde por Jair Bolsonaro a jornalistas a respeito do encontro "não se sustentará" quando e se a íntegra da filmagem for divulgada. Leia mais. 