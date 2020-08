Vitória do governo na Câmara e nova derrota no Supremo Por Vera Magalhães Deputados mantêm o veto do presidente a reajuste salarial de servidores, enquanto Corte proíbe por 9 a 1 o governo de produzir dossiês contra opositores. Veto mantido. A Câmara consertou a irresponsabilidade fiscal apontada na véspera pelo Senado, que havia votado pela derrubada de um veto de Jair Bolsonaro à possibilidade de reajuste salarial para servidores que atuam no combate à pandemia em várias áreas da administração pública até o fim de 2021. Um veto só é derrubado quando tem maioria absoluta de votos nas duas Casas do Congresso, e na Câmara foram 316 votos a favor de Bolsonaro e só 165 pela derrubada do veto. O que isso quer dizer? A votação mostra a efetiva melhora da articulação política do governo na Câmara depois do ingresso do Centrão na base, mas também pesou o fato de que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ainda mantém ascendência sobre um grande grupo de deputados, ter ajudado a articular a manutenção do veto. O discurso usado para convencer os deputados foi o de que os recursos que os cofres públicos vão poupar com reajustes de servidores podem ser usados, por exemplo, para prorrogar o auxílio emergencial para os mais necessitados. Assim não dá. Mais cedo, Bolsonaro havia sido enfático quanto à necessidade de manter o veto, e chegou a dizer que o País se tornaria "impossível de ser governado" caso ele caísse. O ministro Paulo Guedes (Economia) chegou a chamar a atitude do Senado de "crime" contra o País, o que causou reação de senadores. Pelos cálculos do Ministério da Economia, a derrubada do veto implicaria a perda de algo entre R$ 121 bilhões e R$ 132 bilhões de economia para os cofres públicos, estimados com o congelamento de salários. Outro lado da Praça. Se na Câmara a vitória do governo evitou mais um rombo nas contas públicas, no Supremo foi dia de mais recado para Bolsonaro. Por 9 votos a 1, os ministros decidiram que devem ser suspensos todos e quaisquer atos do Ministério da Justiça para elaboração e divulgação de dossiês contra servidores ou demais cidadãos identificados como "antifascistas" ou outros opositores do governo. Reprimenda. A pasta comandada por André Mendonça não pode levantar dados pessoais, políticos ou partidários de qualquer pessoa que não seja investigada por nenhum crime ou nenhuma ilegalidade. Os ministros apontaram desvio de finalidade na Secretaria de Operações Integradas e usaram termos como "devassa" para se referir a relatórios produzidos pela pasta. Más notícias de fora. Na lista dos reveses para o bolsonarismo também houve nesta quinta-feira a prisão do ideólogo e ex-responsável pela campanha de Donald Trump Steve Bannon, muito próximo dos filhos do presidente, sobretudo o deputado Eduardo Bolsonaro, e do "guru" Olavo de Carvalho. Ele foi acusado de fraude milionária e desvio de recursos de uma campanha de arrecadação de fundos para a construção do muro na fronteira com o México, uma das principais e mais bizarras promessas de campanha do presidente norte-americano. Embora Trump venha há alguns anos tentando se dissociar de Bannon, sua influência na extrema-direita norte-americana e também internacional é grande, e sua prisão é mais uma má notícia na já turbulenta campanha de Trump à reeleição. Por Marcelo de Moraes Maia ajuda a manter veto, mas reclama de Guedes. Depois da sessão em que o Senado derrubou o veto presidencial para o aumento dos servidores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi acionado para tentar reverter o resultado entre os deputados. Favorável ao veto, Maia topou ajudar nessa articulação. Mas se queixou de que o ataque feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, aos senadores pela votação só servia para dificultar as coisas. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Por 'atrapalhar' Bolsonaro, Datena manda Guedes 'pegar a mala e andar' Poucos dias depois de desistir da disputa eleitoral, o jornalista e apresentador Datena abriu seu programa na manhã desta quinta-feira, 20, na Rádio Bandeirantes, com forte discurso opinativo contra o ministro Paulo Guedes (Economia). O âncora era cotado para ser vice na chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB) pela reeleição ou candidato pelo MDB a prefeito de São Paulo. Leia mais Bolsonaro reclama de repercussão após dizer que 'ideia de furar o teto existe' Mesmo com o próprio Jair Bolsonaro admitindo em mais de uma ocasião que membros de seu governo gostariam de "furar" o teto de gastos, o presidente reclamou das notícias sobre o tema. Segundo Bolsonaro, em transmissão ao vivo nas redes sociais, a imprensa fez "fake news" sobre suas declarações na última quinta-feira. Leia mais Moro: 'Não me sinto confortável em tratar de casos da família Bolsonaro' Investigado em inquérito no STF que apura acusações de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, o ex-ministro Sérgio Moro repetiu seu tom moderado ao falar da gestão do ex-chefe, em live da Necton nesta manhã de quinta, 20, bem como evitou discorrer sobre os casos de corrupção que marcam integrantes do governo e a família do chefe do Planalto. O ex-magistrado cumprirá quarentena remunerada até o dia 24 de outubro após ter saído do governo. Leia mais