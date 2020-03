Votação de vetos presidenciais pode acirrar clima entre governo e Congresso Por Marcelo de Moraes Senadores estão inclinados a manter o veto presidencial à parte do Orçamento impositivo, mas deputados, liderados pelo Centrão, defendem que a medida seja derrubada. Sem fumaça branca? Governo e Congresso ainda não conseguiram definir um acordo sobre a votação do veto presidencial que derruba parte importante do Orçamento impositivo, que foi estabelecido pelo Parlamento. Hoje, Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir o assunto, mas, oficialmente, nenhum acordo foi estabelecido. Só que parte expressiva dos senadores tem se declarado a favor da manutenção do veto, o que pode ser determinante na votação desta terça. Nó Político. O problema é que a questão se transformou numa crise política. Aproveitando que o governo tem uma articulação política capenga, o Congresso tentou ter o máximo de controle sobre as verbas orçamentárias, garantindo, inclusive, ao relator da proposta o poder de fazer valer obrigatoriamente as suas emendas. O Planalto criticou a decisão, que deixaria o governo com pouca margem para executar seus programas e dependente da boa vontade dos parlamentares. Admitindo que tinham ido longe demais, deputados e senadores decidiram "devolver" R$ 11 bilhões de um total de R$ 30 bilhões para o governo gastar a seu critério. A pressão contra o acordo, entretanto, foi muito grande e Bolsonaro recuou na conversa. Uma manifestação contra o Congresso foi convocada para protestar contra a tentativa de impor um "Parlamentarismo Branco". E o presidente terminou de por lenha na fogueira ao divulgar, via WhatsApp, vídeos sobre o protesto contra os parlamentares. Até tu? Boa parte dos senadores está disposta a manter o veto presidencial, conhecido como veto 52, contra o exagero dos parlamentares no controle do Orçamento. Há algumas adesões até surpreendentes. "Apesar das divergências com o governo de Jair Bolsonaro, votarei por manter o veto 52. Sem planejamento ou organicidade, carece de lógica a terceirização para o relator. O orçamento impositivo, lá atrás, foi um avanço. Mas isso que se discute é bem diferente e temerário", afirmou o senador Renan Calheiros (MDB-AL), que costuma bater dia sim, dia não, no governo. Do outro lado. Na parte da Câmara, o movimento maior é liderado pelo Centrão e quer derrubar o veto de Bolsonaro. Para se contrapor à ação, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, passou a tarde preparando sua estratégia para tentar manter a decisão do pai. Uma das ideias do deputado é conseguir assinaturas para retirar seu partido, o PSL, do chamado Blocão (que reúne vários partidos atuando em acordo) para poder apresentar mais destaques nessa votação. Se fizer parte do blocão, o número de destaques e de outros instrumentos de ação no plenário são mais restritos. "Estamos coletando assinaturas para sair do blocão, assim, teremos destaques próprios e direito a voz na orientação. Pressão. A pressão política contra o Congresso fez com que alguns parlamentares decidissem pisar no freio para evitar um estrago político maior. O próprio relator do Orçamento, deputado Domingos Neto (PSD-CE), passou a adotar um discurso conciliador, em vez de tacar fogo na lona do circo. "Precisamos encontrar uma solução que preserve a democracia e atenda às necessidades do povo brasileiro", disse. Por Vera Magalhães O silêncio retumbante de Aras. Onde está Augusto Aras? Não se ouve uma palavra do procurador-geral da República a respeito do motim, como tal ilegal, dos policiais militares no Ceará. Também não se manifestou sobre a ameaça do presidente Jair Bolsonaro de retirar a operação de Garantia da Lei e da Ordem do Estado antes do encerramento do levante dos PMs: o Ministério Público Federal concorda com a ideia de se deixar a população de um Estado da federação à mercê de bandidos e de policiais que agem como bandidos? Aras tampouco falou sobre os conflitos recentes entre o presidente e jornalistas. A liberdade de imprensa não parece ser um assunto caro ao MPF sob seu comando. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Conselho de Ética pode analisar acusações contra bolsonaristas Nesta terça, o Conselho de Ética da Câmara poderá analisar o caso de cinco deputados da ala bolsonarista, inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Os outros quatro deputados acusados de quebra de decoro parlamentar são Carlos Jordy (PSL -RJ), Bibo Nunes (PSL-RS), Carla Zambelli (PSL-SP) e Filipe Bastos (PSL-PR). Todos são acusados pelo próprio partido, o PSL, por denegrirem a imagem da legenda durante a disputa política pelo seu controle. Leia mais Do Marcelo: Dá para conciliar crise política com as reformas? Com o fim do Carnaval, os parlamentares voltaram hoje a trabalhar com um cenário de total incerteza e indefinição. A crise aberta pelo governo com o Congresso por causa da votação do veto presidencial a pontos do Orçamento impositivo azedou o relacionamento entre os Poderes e colocou a pauta de votações em completa dúvida. Leia mais O 'novo normal' do dólar O relatório Focus do Banco Central alterou sua previsão para a alta da cotação do dólar para o fim de 2020, elevando sua estimativa de R$ 4,15 para R$ 4,20.É quase uma boa notícia, diante da disparada que a moeda americana teve nas últimas semanas. Leia mais