Voto de Rosa, o decisivo, fica para quinta-feira Por Vera Magalhães STF tem placar de 3 x 1 pela manutenção da prisão após segunda instância, mas, neste caso, a ordem dos fatores altera o produto Punitivistas votam antes. A sessão foi aberta pelas alegações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, ambas favoráveis à execução da pena após condenação em segundo grau. O voto do relator, Marco Aurélio Mello, seguiu o esperado: pelo entendimento de que só se deve cumprir a pena após o trânsito final em julgado, para evitar o risco de injustiças irreparáveis. Em seguida votaram Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Barroso, todos pela execução provisória da pena. E a Rosa? O julgamento foi interrompido justamente no momento do voto de Rosa Weber, que novamente deve determinar a maioria para um ou outro lado. Em seu voto, Luís Barroso fez questão de ressaltar um argumento arrolado pela colega quando do julgamento de um habeas corpus de Lula em 2018: o de que a jurisprudência é muito recente e alterá-la agora causaria transtorno judicial e insegurança jurídica. Trata-se de clara tentativa de sensibilizar a ministra para que mantenha essa posição, ao invés de retomar sua análise de mérito, exarada em 2016, de que o momento do cumprimento da pena é o do trânsito final em julgado. Pêndulo. Se Rosa, Cármen Lúcia e Luiz Fux votarem pela prisão em segunda instância, se manterá a atual maioria, de 6 a 5, por esse entendimento. Se ela adotar a postura garantista, o pêndulo se moverá para a revogação da jurisprudência. Resposta às redes. Diante da pressão sobre a Corte para que mantenha o entendimento atual, o decano Celso de Mello fez uma rara intervenção extra-voto para repudiar "pressões ilegítimas" sobre o Supremo, que classificou como resultado de "surtos autoritários" alimentados por "milícias" no "submundo" da internet. Termina quando? Os ministros voltam a se reunir amanhã, 24, à tarde. Mas há quem duvide de que a próxima "sentada", como chamam as sessões, seja suficiente para esgotar os debates, ainda mais diante da perspectiva de um voto caudaloso do mesmo Celso de Mello. Pode ser que, por isso, a conclusão do julgamento fique só para a semana que vem - muito embora o voto de Rosa já vá permitir estimar o placar. PS: Marcelo de Moraes curte merecidas férias VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro diz ter alertado Forças Armadas sobre protestos O presidente Jair Bolsonaro diz ter alertado o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, sobre a necessidade de monitorar a possibilidade de que protestos violentos como os que sacodem o Chile ocorram também no Brasil. Leia mais Da Vera: O risco do discurso da 'ameaça da esquerda' Há algo de inquietante quando o presidente da República insta as Forças Armadas a monitorarem uma ameaça indiscriminada, subjetiva e não baseada em nenhum elemento da realidade apenas porque países vizinhos vivem turbulências sociais. Leia mais Waldir: 'Bolsonaro quer ter a chave do cofre para comprar quem quiser' Eduardo Bolsonaro é, ao menos no momento, o líder do PSL na Câmara dos Deputados. Mas a "guerra civil" do partido está longe de terminar. Pelo contrário. Leia mais O que faltou para Eduardo na embaixada? Voto Que ninguém caia na esparrela de que Eduardo Bolsonaro desistiu da nomeação para a Embaixada do Brasil em Washington para ajudar o pai em votações da chamada pauta de costumes ou para pacificar o PSL. Leia mais