A falsa moderação de Bolsonaro, a lentidão de Guedes e o que esperar do avanço da pandemia

Sem pegadinha, neste 1º de abril, o BRPolítico Chama aborda o mais recente pronunciamento em rede nacional feito pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o combate ao novo coronavírus. Na análise dos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, a mudança de tom no discurso foi um recuo estratégico de um político preocupado com o derretimento de sua popularidade, embalado pelos panelaços feitos há semanas nas principais cidades do País. O bate cabeça entre o Congresso e o Planalto no pagamento de auxílio emergencial aos trabalhadores sem carteira assinada. Confira isso e muito mais em nosso podcast!