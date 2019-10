A infinita novela da segunda instância ganha um novo capítulo

Equipe BR Político

A novela que não termina nunca ganha mais um capítulo no Supremo Tribunal Federal nesta quita-feira, 17. Nesta edição do podcast BRPolítico Chama, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, comentam o mais recente julgamento do mérito da prisão após condenação em segunda instância que movimentará o STF. Já há insatisfação de alguns ministros da Corte, como Luís Roberto Barroso, que reclamou que após quatro julgamentos sobre o tema, não seria correto mudar o entendimento do Supremo.

Claro que a cisão do PSL também não pode ficar de fora do podcast. Os parlamentares da sigla estão surpreendendo pela continuidade das brigas, que pode provocar de vez uma saída maciça da legenda, incluindo com o desfiliamento de Jair Bolsonaro. A confusão chega na equipe econômica. O relator da MP do FGTS, deputado Hugo Motta, acatou a sugestão de acabar com o monopólio da Caixa para logo na sequência ouvir de Jair Bolsonaro que não quer esse artigo na medida provisória.

Enquanto isso, no Congresso, Rodrigo Maia vai tocando suas pautas prioritárias. A reforma tributária vai ficando em segundo plano, em especial por toda confusão devido a ausência do governo. A solução para o presidente da Câmara pode ser pautar primeiramente a reforma administrativa. Não perca: é a 9ª edição do BRPolítico Chama chegando para explicar todas as confusões para você.