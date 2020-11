A insanidade de Bolsonaro e a reta final das eleições

A edição 62 do podcast BR Político Chama começa com análises de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes sobre as recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da covid-19 e do apelo para uso de pólvora em desafio “ridículo” ao presidente eleito Joe Biden, dos EUA. Foi uma “super terça alucinada”, se adicionarmos a suspensão, hoje revista, dos testes com a vacina Coronavac, ocasião em que Bolsonaro afirma que “venceu”.

Segue com o andar da carruagem nesta etapa final das eleições municipais, com destaque para as performances dos candidatos à Prefeitura de São Paulo no debate realizado ontem pelo Estadão. O repórter Gustavo Zucchi traz entrevista com a professora da FGV, Gabriela Lotta, sobre a ausência do tema da pandemia nas campanhas eleitorais na Capital.

Por último, não menos importante, lamenta o impacto devastador do apagão para o povo periférico do Amapá. “É o cadeado na porta arrombada”, diz Marcelo sobre a ação do governo federal.