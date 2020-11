A reta final para o 2º turno e o vacilante Paulo Guedes

A edição 64 do podcast BR Político Chama começa com declarações dos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, inevitavelmente, sobre uma das tragédias que marcam este dia: a morte do craque argentino Diego Maradona. Em seguida, analisam esta reta final da campanha de segundo turno da eleição municipal, especialmente em São Paulo, onde o PSDB esconde o vice de Bruno Covas, o vereador Ricardo Nunes (MDB).

No Rio de Janeiro, a possibilidade de vitória de Eduardo Paes (DEM) pode interromper o ciclo da direita na cidade, marcado também pelo governador afastado Wilson Witzel. Em Recife, o PT pode obter um resultado importante, nacionalmente, se der Marília Arraes, hoje liderando pesquisas.

Do lado da economia, o governo está encalacrado, e o povo mais ainda. O dado grave é que o ano está acabando sem qualquer solução sobre o rumo a seguir no pós-pandemia em 2021, e isso sob o fantasma da inflação.

Do Norte, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) alerta que o apagão não é exclusividade do Amapá. Em entrevista ao repórter Gustavo Zucchi, o parlamentar critica a política da Aneel e ataca as pretensões do governo de privatizar a Eletrobras.

Você ainda ouve sobre as recentes maluquices do governo federal ligadas à pandemia do novo coronavírus, com 7 milhões de testes encalhados e para vencer.