Bolsonaro acirra briga com Congresso, Vera é atacada e coronavírus derrete mercados

Equipe BR Político

Todo carnaval tem seu fim, mas as polêmicas presidenciais são intermináveis. Esse é o principal assunto debatido pelos editores do BRPolítico Vera Magalhães e Marcelo de Moraes no BRPolítico Chama desta semana. Tratam da reportagem campeã do carnaval, que revelou os disparos que Jair Bolsonaro fez convidando contatos de seu WhatsApp para participar das manifestações contra o Congresso marcadas para o próximo dia 15. O podcast traz não apenas os bastidores da reportagem, mas também analisam o futuro da relação entre Planalto e Congresso após o presidente da República mostrar suas armas. Vera Magalhães também comenta os ataques sofridos após divulgar a matéria. E analisam também a situação da chegada do coronavírus ao Brasil e o derretimento da bolsa de valores causado pelo pânico em relação à doença. Ouça tudo isso no BRPolítico Chama!