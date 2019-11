Equipe BR Político

Sob o comando de Emanuel Bomfim, Vera Magalhães e Marcelo de Mores analisam nesta nova edição do podcast BRPolítico Chama o anúncio da criação do novo partido comandando pelo presidente Jair Bolsonaro, as reações contra o novo programa de emprego para jovens do governo e a “ironia” da declaração de Davi Alcolumbre para formar uma nova constituinte.