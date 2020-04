Bolsonaro enquadrado, a política sinistra do ‘e daí?’ e a chance de um impeachment

Com o Brasil registrando mais de 5 mil mortos por coronavírus, o BRPolítico Chama desta semana discute a reação de Jair Bolsonaro, que deu ombros e ressumiu sua atuação na crise: “E daí? Lamento”. Os editores do BRP Vera Magalhães e Marcelo de Moraes discutem as reações a mais recente declaração do presidente minimizando o covid-19. Tratam também das preocupações do Planalto, como a mais recente derrota imposta pelo Supremo a Bolsonaro, forçando o presidente a recuar na nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da PF. E em meio a essa confusão, o impeachment prospera? Confira tudo isso e muito mais em nosso podcast!