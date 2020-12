Brasil perde bonde da vacina e a eleição no Congresso

Nesta edição 66 do podcast BR Político Chama, os editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, de Brasília, começam com análise da demissão do ministro do Turismo. O motivo? Não, não foi por esse que você pensou, os laranjais.

Seguem com a guerra pelo comando da Câmara e do Senado, que vai unir oposição e situação em torno de alguns nomes. Rodrigo Maia rema para não ser derrotado nessa disputa com um sucessor que envolve várias pretensões do DEM.

A pauta econômica segue em compasso de espera, ou melhor, em direção à bacia das almas, como a autonomia do Banco Central…

Para fechar, os episódios recentes da falta de plano do governo brasileiro para aquisição de vacina contra a covid-19. Não tem nem seringa, agulha…

Nosso repórter Gustavo Zucchi traz entrevista com o governador Flávio Dino (PCdoB-MA) sobre a estratégia estadual, via STF, para a compra de um imunizante.