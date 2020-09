BRP Chama: A realidade paralela de Bolsonaro na ONU e as eleições

Nesta edição do BR Político Chama, a editora Vera Magalhães e o repórter Gustavo Zucchi analisam os principais assuntos da semana. No episódio, você vai relembrar o discurso anacrônico do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, que lembrou o icônico Odorico Paraguaçu, personagem da novela “O Bem Amado”. Cristofobia, melhor país no combate à pandemia, índios e caboclos responsáveis pelas queimadas no Pantanal e auxílio emergencial convertido em dólar foram algumas das pérolas na fala de Bolsonaro.

A visita de secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima também é assunto na reportagem de Cássia Miranda. E, apesar do presidente tentar vender ao exterior que o Brasil está ‘vencendo’ o coronavírus, o surto de covid-19 entre autoridades após a cerimônia de posse de Luiz Fux no STF é retrato fiel de que a pandemia ainda não está controlada. O cardápio também inclui as primeiras pesquisas eleitorais na capital paulista. E por último, a polêmica envolvendo Carlos Bolsonaro e o imóvel pago em ‘dinheiro vivo’ aos 20 anos.