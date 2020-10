BRP Chama: A revolta da vacina de Bolsonaro

Neste dia nacional do Podcast, o BR Político Chama tem a análise dos editores Vera Magalhães e Marcelo de Moraes sobre a “guerra das vacinas”, com fundo político, travada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o governador João Doria em torno do imunizante contra o coronavírus. Depois do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ter acenado com um acordo para incluir a coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela empresa chinesa Sinovac, no Plano Nacional, Bolsonaro interditou a negociação.

A questão traz à tona a narrativa contra a China, que o presidente brasileiro usa para agradar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As relações entre os países protagonizou nesta semana também a disputa em torno do 5G. Os editores analisam o plano americano, que incluiu a visita de uma comitiva de autoridades ao Brasil para evitar que o País adote a tecnologia chinesa.

Você vai ouvir também sobre a polêmica do senador flagrado com dinheiro na cueca, Chico Rodrigues (DEM-RR), durante uma operação da Polícia Federal. O repórter Gustavo Zucchi entrevistou o presidente do Conselho de Ética do Senado, Jayme Campos (DEM-MT), que avalia que a saída de cena do parlamentar depois do pedido de afastamento nesta semana é benéfica tanto ao alvo da investigação, quanto à Casa.