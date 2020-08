BRP Chama: As porradas de Bolsonaro e o impasse do Renda Brasil

Na edição desta semana do podcast BRP Chama, nossos editores, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, abrem o episódio debatendo um assunto do último domingo, mas que ainda repercute: a ameaça do presidente Jair Bolsonaro a um jornalista que questionou sobre os depósitos de Fabrício Queiroz na conta de sua mulher, a primeira-dama Michelle Bolsonaro: “Minha vontade é encher a tua boca com uma porrada, tá?”, disse. A ameaça marca o fim da fase pacífica do presidente e a volta do seu maior pesadelo. Seria um reflexo do crescimento de sua aprovação?

Os editores abordam também o vexame do presidente Bolsonaro registrado em trecho do documentário O Fórum, filmado nos bastidores do Fórum Econômico de Davos em 2019. Apesar de ser do ano passado, o longa mostra problemas que continuam a assolar o País, como a destruição da floresta amazônica.

Na onda da reeleição, Bolsonaro investe em problemas sociais, como o Renda Brasil. O programa, no entanto, revela mais um atrito entre o presidente e o ministro Paulo Guedes. O chefe do Executivo quer um benefício de R$ 300,00, mas para isso, o governo precisa de recursos. As propostas de corte do ministro não agradam em nada ao presidente, que teme perder apoiadores. Guedes vai resistir?

E como assunto para as próximas semanas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se articulam para uma possível de reeleição. Para saber mais, ouça: