BRP Chama: Caso Queiroz, a ‘fuga’ de Weintraub e uma entrevista com Mandetta

No podcast de hoje, os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, comentam o silêncio do presidente Jair Bolsonaro pós-prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj, enquanto este era deputado estadual. São muitos fios desencapados: as relações da família com os milicianos e com o Adriano da Nóbrega; do ex-advogado de Flávio, Frederick Wassef, com Fabrício Queiroz; e da mulher de Wassef com o governo federal.

Com a fragilidade política de Bolsonaro aumentando, aumenta a prisão dos partidos por cargos no governo. Além da crise política, a saída do ex-ministro Abraham Weintraub da pasta e sua “fuga” para os Estados Unidos contribuem não só para a crise do governo Bolsonaro, mas também para uma crise da imagem do País no exterior.

No caldeirão das crises, a projeção do Produto Interno Bruto realizada pelo Fundo Monetário Internacional mostra que o tombo da economia brasileira será maior do que o que se imagina. Mas e o Paulo Guedes? Seria a renda básica emergencial uma medida que veio para ficar? E enquanto isso, a crise na Saúde continua com o Brasil atingindo altos números de mortes pela covid-19. Para falar sobre o assunto, o repórter Gustavo Zucchi conversou com o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.